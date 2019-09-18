آخر النهار

أقامت قاعة بوشهري للفنون صالونها السنوي العاشر الذي ضم أكثر من ثمانين عملًا لأربعين فنانًا يعبرون عن مدارس واتجاهات فنية مختلفة. حيث تنوعت الأعمال ما بين الرسم والنحت، وتباينت في أحجامها ورؤاها.

تضمن الصالون لوحات لفنانين منهم الفنانة د. معصومة الحبيب التي شاركت بلوحتين بعنوان « ضمائر مثقوبة»، وكذلك الفنان جعفر إصلاح الذي يوازن ما بين التجريب والمضمون الإنساني.

أما عمل الفنان السوري أحمد المعلا فاعتمد على قوة الحركة وتفاصيل الجسد في التكوين وليس إبراز الملامح والانفعالات إضافة إلى الاستفادة من الحروفية العربية، في حوار جمالي بين الحرف واللون. كما تكررت الحروفية في لوحة مواطنه محمد غنوم.

وجاءت لوحة التشكيلي المصري الفنان مجدي الكفراوي أقرب إلى الحس التعبيري الفلسفي، حيث يعطي الأولوية للصمت واللون الأرزق في بورتريه لسيدة.

وفي لوحتي الفنان السوداني راشد ذياب شكل اللون العنصر الأبرز مستلهمًا تفاصيل البيئة السودانية. فيما عبرت لوحة التشكيلي العراقي عبد الجليل الشريفي عن التنوع على مستويات الألوان والأفكار والموتيفات.

وعبرت لوحة الفنان الليبي الفاخري القذافي عن تجريد فني يعرف كيف يستخدم خامة اللون، بينما شارك التشكيلي الفلسطيني عبد الهادي شلا بلوحة جاءت ألوانها متناسقة وقوية يهيمن عليها الأزرق والأحمر.

وعلى هامش المعرض أكد مدير قاعة بوشهري الناقد يحيى سويلم أن الصالون يقام للعام العاشر، كي يتيح للجمهور الإبداعات المميزة لفنانين معروفين على مستوى الكويت والعالم العربي.

كما أشار إلى انضمام دول جديدة إلى الصالون منها نيبال. إضافة إلى أن الموسم الجديد للجاليري سوف يقدم سلسلة من المعارض ذات طابع مختلف عن السنوات السابقة ومنها معرض للوحات البورتريه، وآخر للفنون التطبيقية تشتمل على أعمال الخزف والموزاييك والزجاج.

