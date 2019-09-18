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براد بيت يتحدث مع رائد فضاء حقيقي


ذكرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا»، أن الممثل براد بيت سيحظى بفرصة للحديث مع رائد فضاء حقيقي على متن محطة الفضاء الدولية بعد أن أدى دور رائد فضاء في أحدث أفلامه.
وقالت الوكالة في بيان صحافي إن بيت (55 عاماً) سيناقش كيف سيكون العيش والعمل في الفضاء، وذلك في حديث مع رائد الفضاء الأمريكي نيك هيج. وفي فيلم «آد أسترا»، تجوّل بيت عبر النظام الشمسي، بما في ذلك القمر والمريخ. وقالت ناسا في البيان الصحافي: «أوجه الشبه بين الفيلم والوضع الحالي لرحلات الفضاء البشرية تتوقف عند هذا الحد، ما يجعل الفيلم خيالاً علمياً بعيداً عن الواقع».


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