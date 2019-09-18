آخر النهار

تمثل مشاركة مسرحية «جزء من الفانية» لفرقة المسرح الكويتي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي، تجربة إضافية وترسيخاً لجيل من المبدعين المسرحيين الشباب.

ونشير هنا إلى أن مسرحية «جزء من الفانية» كانت قد انطلقت تحت مظلة فرقة المسرح الكويتي، من خلال عروض مهرجان أيام المسرح للشباب، حيث حصدت جائزة افضل عرض مسرحي متناغم.. لتنطلق بعدها الى فضاءات أبعد.

وتمثل المسرحية وكوادرها، على صعيد الكتابة والاخراج والتمثيل والسينوغرافيا وبقية مفردات العرض المسرحي، بنبض جيل مسرحي، يمثل أحد الرهانات الاساسية لمستقبل الحركة المسرحية في الكويت والمنطقة.

وعبر رصد لردود الافعال، التي اعقبت العرضين اللذين قدمتهما الفرقة، في القاهرة، نستطيع التأكيد بأننا أمام خطوة إضافية، وجيل قادر على المضي قدماً، إذا ما توافرت له المظلة والدعم والرعاية.. والاسناد.

وترسيخاً لذلك الحضور نستطيع التأكيد ان المسرحية والفرقة قد تلقيتا العديد من الدعوات الرسمية، لتقديم هذا العرض في عدد من المهرجانات وهو أمر لم تخلقه الصدفة، بل هو حصاد حتمي لتلك الجودة العالية.. والجدية.. وأيضا دعوة لاكتشاف جيل وبصمة مسرحية اضافية من رصيد المسرح في الكويت.

عن قرب، تلمست جدية ذلك الجيل.. ومنهجيته في العمل المقرونة بالالتزام.. ومن قبله الانتماء الحقيقي للمسرح في الكويت.

وعلى المحبة نلتقي،،،

