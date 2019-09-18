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أكدت الفنانة اللبنانية فيفيان مراد خلال حديثها الى «النهار» بانها حريصة على ان يكون لديها هوية خاصة بها من خلال مسارها الغنائي بالاضافة الى انها تغني كل الالوان ونوهت بان الجمهور يحب اي لهجة تؤدي بها اغانيها لذلك تحرص ان تختار العمل الناجح من خلال المسار الذي احبها به جمهورها.

وبسؤالها عن الكليب الاخيرالذي قامت بتصويره قالت: من خلال اغنية «النسخة الاصلية» استطعنا ان نصل بالاغنية اللبنانية من خلال انتشارها ونجاحها وهي من كلمات راي صفدي وهو ثالث تعاون لي معه وايضا التعاون مع المخرج فادي حداد وشركة لايف ستايلز ستديو واشكرهم على دعمهم الدائم لي وخاصة في هذا الكليب خاصة انه شهد ابداع حداد والشركة قد رصدت ميزانية ضخمة والتصوير على مدى ايام وانا اثمن دور الجهة التي امنت بدور فيفيان مراد وموهبتها.

وعن خضوع الفنان الى المجاملة عبر اختيار اللحن والكلمة قالت : على الفنان ان يكون صادقاً وان يبتعد عن المجاملة حتى يترجم الامر من خلال العمل الصادق الذي يصل الى اسماع الجمهور وهذا الامر ينطبق علي شخصيا في ان يكون كل مستمع له نصيب من تلك الاعمال ويعلم ان هذا العمل له واذا لم اكن صادقة واجامل فلن انجح

وبسؤالها عن وجود البعض من الفنانات في الاعتماد فقط على الشكل الخارجي قالت: نحن في عصر السوشل ميديا فيجب ان اكون محافظة على الشكل وعلى المظهر والصيت الحسن ويجب ان اقدم اعمالاً رائعة وليس الاعتماد على المظهر فقط وليس المطلوب ان اكون «فاشينتا» بل مطلوب مني ان اكون فنانة لبنانية راقية بعيدة عن الاهتمام فقط في الشكل لانني فنانة حقيقية واعمق من السطحيات ولست من تيار الفنانات التي تعتمد عالشكل فقط واحرص على ان اكون فنانة يحسب لها حساب ومن العيار الثقيل في الساحة اللبنانية والعربية.

وعن التواصل مع الجميع حتي تكون حاضرة في الساحة الغنائية قالت: الفنان يكون على تواصل مع الفانز والملحنين والمتعهدين ومع الساحة الفنية ولكل فنان طريقه واسلوبه في ذلك التعاون والتواصل

وعما اذا كانت تتشتت في ادائها اغانيها بلغات مختلفة قالت: اديت بلهجات مختلفة ولكن منذ 11 سنة اغني باللهجة العربية ولذلك لم اتشتت في ادائي للعديد من اللغات لان المستمع سمع مني الاغنية العربية قبل اللغات الثانية.

وعن مدى حرصها ان تكون حاضرة بالاغنية الخليجية اجابت قائلة: الاغنية الخليجية سبق ان قدمتها بلهجة بيضاء من خلال اغنية «احبك موت» وعندي عمل عراقي قادم سيظهر الى النور في منتصف اكتوبر القادم كما استعد للتعاون مع الملحن فايز السعيد ومن الاكيد انني حريصة على ذلك الامر لانني عندما اؤدي الاغنية الخليجية اجد قبولاً من المستمع في الخليج.

وعن اهتمامها في ان تكون هناك مواصفات معينة في الملحن والكاتب قالت: من الاكيد ان تكون هناك مواصفات خاصة في التعاون مع الشاعر او الملحن لانني لا احب ان اسمع لحناً جاهزاً وأغنيها لانني افضل واحرص على ان اكون متواجدة مع الكاتب والملحن والعمل على الخروج باغنية خاصة فيني.

وعن مدى حرصها لان تشارك في ديو غنائي اجابت : عندما اؤدي الديو احرص على ان اكون مع نجم كبير حتى استفيد من نجوميته ومن يفكر في هذا الامر هو من حقه وليس خطأ ولكن يجب ان لايكون الهدف لان هناك نجوماً تتمنى ان تتعاون معهم ولكن لايكون هناك تناسق من ناحية الصوت ويجب ان يكون الاختيار صحيحا حتى يكون التعاون كاملا واذا كان لدي اختيار في العمل على ديو فانني احب ان اتعاون مع ملحم زين

وعن تواصلها مع «الفانز» قالت: اتواصل مع المعجبين من الفانر ومعروف عني انني اعاملهم بمحبة وتقدير وارد من خلال السوشل ميديا على الكل وقريبة منهم قدر الامكان والمستطاع لاني اتعامل مع جمهور حقيقي وليسوا وهميين.

وبسؤالها اذا ماكان هناك تعاون من خلال مشاركتها بصوتها في غناء مقدمات الاعمال الدرامية قالت: اتمنى ان تكون لدي فرصة في ان يكون لدي تعاون من خلال صوتي في الاعمال اللبنانية والعربية

وعن اهمية الجولات الغنائية في دول العالم قالت: عندي جولات دائمة واحرص فيها ان اكون مع الجمهور المغترب في اوروبا او أميركا وكندا وغيرها من دول العالم سواء خلال ايام السنة او في حفلات راس السنة واحرص كثيرا على التواجد والغناء لكل الجاليات العربية بمختلف اللهجات.

