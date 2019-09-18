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تحفة سينمائية عالية الجودة مشبعة بالقيم والمضامين ياخذنا اليها فيلم «ادي» للمخرج سيمون هنتر. والاداء الساحر العامر بالتجليات للفنانة البريطانية شيلا هنكوك التى تذهب الى منطقة رفيعة المستوى من الاداء والتقمص والمعايشة لتلك الشخصية التي ترفض ان تستسلم وتؤكد انه ليس هناك نهاية وان العمر يبدا في كل وقت حتى في الثمانين.

حيث تعتقد إدي، البالغة من العمر 83 عاماً، أن الوقت لم يفت على الإطلاق، حيث كانت تعبئ حقيبة تخييم قديمة، تاركة حياتها وشرعت في مغامرة لم تصل إليها أبداً - ماونت سويلفن في اسكتلندا .

يأخذنا الفيلم الى حكاية إديث مور (إدي) هي امرأة مريرة وقاسية في الثمانينات من عمرها. في الأشهر التي تلت وفاة زوجها جورج، بدأت علاقة إيدي المتوترة مع ابنتها نانسي تتفاقم. السؤال حول مستقبل إدي يلوح في الأفق؛ بينما تحاول إيدي جاهدة إقناع نانسي بأنها قادرة على إدارة شؤونها بنفسها، تضع نانسي خططًا لوالدتها للانتقال إلى منزل التقاعد. يبدو إدي وكأنه بداية النهاية. يبدو أنها ستموت مع كل أسفها الذي لم يمسها ويأسف لها الأسف. عندما تزوجت إدي، خطط والدها لرحلة إلى المرتفعات الاسكتلندية. تتوق إدي إلى المغادرة، لكن زوجها جورج، الرجل الصعب والمسيطر، جعلها تقيم في المنزل، بعد ثلاثين عامًا تقريبًا. تقرر تلك المرأة الكبيرة بالسن والتي لا تزال تمتلك جذوة الحياة والامل والعزيمة لان تمضي في اكمال مشوار حياتها بطريقتها الخاصة في تلك البقاع النائية في رحلة مع احد الشباب المغامرين الذي يرى بها نموذجا لمرأة تحب الحياة وتعشق المستحيل .. هكذا هي مسارات هذا الفيلم العذب الخصب بادق التفاصيل التي تدعونا لتجاوز عثراتنا وان الحياة ترفض الاستسلام.

نشأ المخرج سيمون هنتر في دومفريزير اسكتلندا. صنع سيمون أول فيلم له «رائد فضاء» عندما كان في السابعة من عمره. لقد قضى سنواته المبكرة في صنع 8 ملحمات في الغابة بدلاً من حضور الفصل! سافر بعدها سيمون إلى زائير لتصوير فيلم وثائقي عن برنامج سوبر 8 حول الحياة على متن قوارب النهر التي تسافر على نهر الكونغو. في عام 1990، ذهب للدراسة في الإنتاج السينمائي بجامعة الفنون الإبداعية في فارنهام بإنجلترا. تخصص سيمون في الأفلام القصيرة وأنتج فيلم التخرج الطموح Tea and Bulle الذي روى قصة اثنين من المتسابقين في سباق إنجلترا يبحثان عن كهف الملك آرثر.

، في عام 2002. أصبح سايمون بعد ذلك كبيراً بعد المدير التجاري قبل أن يعود إلى المعرض، وقائع Mutant Chronicles الخاصة بإدوارد آر بريسمان في صيف عام 2006. في عام 2016، أخرج سيمون مشروع شغفه، EDIE الذي يروي القصة. سيدة كبيرة في السن تتسلق جبلًا في اسكتلندا في سن الثامنة. تم الانتهاء من الفيلم في عام 2017 وتم عرضه لأول مرة في مهرجان أدنبره السينمائي الدولي. استمر الفيلم للفوز بجوائز الجمهور في مهرجانات أفلام كليفلاند وبيركشاير وهيل هاف مايل. تم عرض الفيلم في العديد من الصالات في المملكة المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا وألمانيا وفرنسا والدول الاسكندنافية وهولندا وسيتم افتتاحه في الولايات المتحدة في خريف عام 2019. يعيش سايمون في العاصمة الألمانية برلين.

ولدت شيلا هانكوك في 22 فبراير 1933. في جزيرة وايت. انتقلت لاحقًا إلى كينج كروس - في لندن، حيث ركضت والدتها إلى حانة. ذهبت شيلا إلى مدرسة Dartford Grammar School، ثم ذهبت إلى RADA.

ثم ذهبت إلى تسع سنوات من مرجع أسبوعي في جميع أنحاء البلاد. أثناء مشاركتها في مرجع في Bath، تشارك الفنان أليك روس، الذي تزوجته في عام 1955، ولديها ابنة، ميلاني ثو (تُعرف أيضًا باسم «إيلي جين») في 15 يوليو 1964.

كان أول ظهور تلفزيوني كبير لها هو ظهورها في The Rag Trade (1961) . كان أول نجاح مسرحي لها هو «حشرجة رجل بسيط» في مسرح غاريك في لندن. في عام 1969، لعبت دور البطولة في فيلم West End، في ثمانينيات القرن الماضي، قامت شيلا بجولة في المملكة المتحدة مع شركة شكسبير الملكية، ثم في وقت لاحق مع المسرح الوطني. في عام 1988 قيل لها إنها مصابة بسرطان الثدي، لكنها قاتلت وفازت في معركتها ضده.

في أوائل التسعينيات، اشترت شيلا وجون منزلاً في لاكينجتون ويلتشير، وهي مزرعة في بروفانس، فرنسا. في عام 2001 قيل لجون إنه مصاب بالسرطان. لمدة تسعة أشهر قاتل ضده، وبمساعدة شيلا، تمت حماية خصوصيته. توفي جون بين ذراعي شيلا في اليوم السابق لميلادها التاسع والستين.

كتبت شيلا كتابًا بعنوان «اثنان منا: حياتي مع جون».

ونخلص.. فيلم «ادي» نافذة على التحدي والاصرار والامل بقيادة امرأة في الثالثة والثمانين من عمرها ترفض دار العجزة لتذهب الى الحياة بكل مصاعبها وتحدياتها من جديد.

