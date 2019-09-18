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الرياض الوكالات: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء السعودي امس قدرة السعودية على التعامل مع الاعتداءات الجبانة، اثر الهجوم على منشأتي أرامكو في خريص وبقيق.

وأعرب الملك سلمان عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الدول والمنظمات الاقليمية والدولية وكل من عبر عن الادانة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو السبت. وجدد التأكيد على قدرة المملكة على التعامل مع آثار مثل هذه الاعتداءات الجبانة التي لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، انما تستهدف امدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي.

في سياق متصل جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على أن الهدف من هذا العدوان التخريبي غير المسبوق الذي يهدد السلم والأمن الدوليين هو بالدرجة الأولى تعطيل امدادات الطاقة العالمية وأنه امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة ايرانية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في ادانة من يقف وراء ذلك والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

وقد اطلع المجلس على ما عرضه وزير الطاقة عن الآثار الجسيمة التي نتجت عن ذلك الاعتداء التخريبي على معامل شركة أرامكو في بقيق وخريص وأكد المجلس أن هذا الاعتداء الجبان على أكبر وأهم معامل معالجة الزيت الخام في العالم، هو امتداد للاعتداءات المتكررة التي طالت المنشآت الحيوية، وهددت حرية الملاحة البحرية، وأثرت على استقرار نمو الاقتصاد العالمي. وشدد المجلس على أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وأنها قادرة على الرد على تلك الأعمال أياً كان مصدرها وتهيب بالمجتمع الدولي أن يقوم باجراءات أكثر صرامة لايقاف هذه الاعتداءات السافرة.

الى ذلك ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر الذي أكد على دعم بلاده الكامل للمملكة مشيرًا الى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات من جهته أكد ولي العهد السعودي أن التهديدات الايرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وانما تأثيرها يصل الى الشرق الأوسط والعالم.

وكانت وزارة الخارجية السعودية اصدرت بيانا دعت فيه المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في ادانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي وأعلنت أن المملكة ستقوم بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات وأنها ستتخذ كافة الاجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها وتؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.

