عربيات ودوليات

بغداد الوكالات: جدد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، امس موقف بلاده الملتزم بسياسة عدم الحاق الأذى بأي من الدول العربية المجاورة. وأكد أن الحكومة العراقية تعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأضاف «نتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الاقليمية الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها». كما شدد على أن العراق لا يمكن أن يتسبب بأذى لأشقائه وجيرانه.

وكان عبد المهدي التقى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والوفد المرافق له الذي يتكون من القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا، ومساعدي الأمين العام للحلف، وقائد البعثة في العراق. وأكد أن الحكومة لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة. كما أشار الى أن سياسة العراق المتوازنة تخدم استقراره واستقرار جميع دول المنطقة.

يذكر أن الحكومة العراقية أوضحت في بيان، الاثنين أيضاً، أن مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب أية خطوة للتصعيد، ومنع استخدام أراضيه ضد أية دولة مجاورة أو شقيقة أو صديقة، وذلك بعد تقارير أفادت باحتمال أن يكون الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية انطلق من الأراضي العراقية.

وذكر بيان مكتب عبد المهدي امس أن امين عام الحلف الاطلسي «أكد سير العراق بالاتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقرارا واضحا، معربا عن شكره لحلف الناتو للمساعدة في قتال داعش وهزيمته». وأشار رئيس الحكومة العراقية الى أن «سياسة العراق المتوازنة تخدم استقرار جميع دول المنطقة، ونحن نتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الاقليمية الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها ولا يمكن أن يتسبب العراق بأذى لأشقائه وجيرانه».

أعرب المسؤول الأطلسي عن قلقه ازاء امكانية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجوم على منشآت نفط حيوية تابعة لشركة أرامكو في السعودية السبت الماضي. وقال ستولتنبرغ ان «ايران تزعزع استقرار المنطقة بالكامل».

واشاد بـ«التطور وتحسن الأوضاع والمظاهر المدنية، وعبر عن تأييده لسياسة العراق المتوازنة كعامل توازن أساسي في المنطقة». ونقل البيان عن ستولتنبرغ قوله، ان «حلف الناتو الذي يعمل بموافقة واشراف الحكومة العراقية وقراراتها السيادية شريك وداعم للعراق وسيادته ووحدة شعبه وللسياسة المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها الحكومة العراقية»، مبينا أن «تنظيم «داعش» ألحق ضررا بكل شعوب العالم ويجب القضاء على منابعه وامكاناته المالية والعسكرية وأن الناتو يقوم بمهمة تدريب القوات الأمنية العراقية وتنمية قدراتها وتقوية المؤسسات العسكرية والأمنية».

