عربيات ودوليات

الرباط- كونا: أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس وقوف بلاده الى جانب السعودية ضد أي تهديد يطال اراضيها وسيادتها الوطنية مشددا على ان امن واستقرار السعودية جزء لا يتجزأ من امن واستقرار المغرب.

جاء ذلك في برقية بعث بها العاهل المغربي الملك محمد السادس الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اثر الهجوم الارهابي الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة «ارامكو» السعودية. واعرب العاهل المغربي في برقيته عن ادانته واستنكاره الشديدين للعدوان على منشأتي النفط السعوديتين معتبرا ان هذا العدوان يشكل ايضا «تهديدا للأمن والسلم في العالم».

واكد تضامن المغرب ووقوفها الدائم الى جانب السعودية ضد أي تهديد يستهدف سلامة اراضيها وسيادتها الوطنية وفي «وجه أي محاولة دنيئة للنيل من امن واستقرار بلدكم الشقيق».

واشار الى اواصر الاخوة الصادقة والتضامن الفاعل التي تربط العاهلين والبلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا الالتزام والايمان الراسخ بوحدة المصير.

