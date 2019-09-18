عربيات ودوليات

الرياض واشنطن الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ايران تقف على الارجح خلف الهجمات على منشآت النفط السعودية لكنه يسعى الى التأكد من ذلك آملا تجنب اندلاع حرب مع طهران. وردا على سؤال حول ما اذا كان يعتقد أن طهران هي من شنت الهجمات قال ترامب للصحافيين «بالتاكيد ان الأمر يبدو كذلك في هذه اللحظة». وقال ترامب ان الولايات المتحدة شبه متأكدة مضيفا «نحن حاليا نعرف ذلك جيدا» و«بالتأكيد سيبدو الأمر للكثيرين بأن ايران هي الفاعل» لكن واشنطن تريد مزيدا من البراهين. وتابع خلال لقائه ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة في البيت الابيض «نريد أن نكشف بشكل مؤكد من قام بذلك» وقال «ستطلعون على ذلك بتفاصيل دقيقة جدا في المستقبل القريب» مضيفا «لدينا الموقع الدقيق لكل شيء تقريبا» وأكد «لا أريد حربا مع أحد، لكننا جاهزون أكثر من أي أحد». وأكد ترامب أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه الى السعودية للاطلاع من المسؤولين فيها على معلومات اضافية حول الهجوم.

وأشار ترامب الى أن الولايات المتحدة ستتشاور مع السعودية والامارات و«العديد من الدول المجاورة هناك التي تربطنا بها صداقة وثيقة» وقال «نحن نتحدث أيضا الى أوروبا العديد من البلدان التي نتعامل معها سواء كانت فرنسا أم ألمانيا وغيرها نحن نتحدث الى اصدقاء مختلفين ونستكشف ما يفكرون به» وأضاف «لكنني أقول لكم بأنه كان هجوما كبيرا جدا، وقد تتم مواجهته بهجوم أكبر بأضعاف وبسهولة كبيرة من قبل بلدنا».

وجاء حديث ترامب الى الصحافيين بعد وقت قصير على اعلان وزير دفاعه مايك اسبر بأن الجيش الاميركي يعد لرد على هجمات السعودية. وقال اسبر ان الولايات المتحدة «ستدافع عن النظام الدولي» الذي تعمل ايران على «تقويضه». وكتب على تويتر أنه حضر اجتماعا في البيت الأبيض لتقييم الاوضاع مع ترامب ومسؤولين آخرين كبار.

