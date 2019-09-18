عربيات ودوليات

موسكو بكين الوكالات: حذَّر مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين من وجود تهديد لاستخدام السيناريو العسكري عقب الهجمات على المنشآت النفطية السعودية. وقال ناريشكين خلال مؤتمر صحافي «يوجد تهديد لسيناريو عسكري بعد أن ضربت طائرات من دون طيار أهدافا في السعودية، آمل في التوصل الى حل سلمي للوضع».

من جهته أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أنه لا توجد لدى الكرملين معلومات عن الجهة التي تقف وراء الهجوم. وقال بيسكوف للصحافيين «ليس لدى الكرملين حتى الآن أية معلومات يمكن أن نستنتج منها الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم. وأكرر مرة أخرى ما قلته نحن لسنا من أنصار الاتهامات أو الاستنتاجات المتسرعة حول من يقف وراء هذا الهجوم». وذكر الناطق الرئاسي الروسي أيضا أن الكرملين يعتقد أن تحليل العواقب الناجمة عن الهجوم على منشآت النفط السعودية يحتاج الى وقت، كي يتم تحديد ما يجب عمله. وقال بيسكوف في هذا الشأن «لم يتضح بعد، الى أي مدى ستتحمل السعودية أي سقف لشحن وانتاج النفط ولذلك فمن المستبعد أن يتمكن أي أحد من تقديم توقعات للعمل اللاحق حتى الآن لا تتوفر معلومات موثوقة، ولهذا سيستغرق التحليل بعض الوقت». من جهة ثانية أعلن المتحدث الروسي أن السعودية لم ترد على اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشراء احدى منظومتي الدفاع الجوي «اس-300» أو «اس-400».

وقال بيسكوف في اجابة عن سؤال حول رد فعل الجانب السعودي على اقتراح الرئيس بوتين بشراء احدى منظومات الدفاع الجوي الروسية: «لا، لم يكن هناك رد فعل».

