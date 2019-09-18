عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن مسؤولين بوزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» قدموا توصيات بشأن تدخل واشنطن للرد على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية السبت الماضي.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي «البنتاغون» قدموا توصيات برد محدود على الهجمات الأخيرة في السعودية بحجة الكلفة الباهظة للمواجهة مع إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين العسكريين يبحثون في الخفاء وبحذر السعي لنزع فتيل التوترات التي من شأنها أن تدفع الولايات المتحدة إلى صراع دموي محتمل مع إيران.

وشدد المسؤولون على أنه في حال كان الرد على طهران ضروريا، فستحتاج الإدارة الأميركية إلى إيجاد أساس قانوني صحيح لمثل هذا التحرك. كما حذر المسؤولون في «البنتاغون» من تداعيات خروج التوترات مع إيران عن نطاق السيطرة، على نحو سبعين ألف جندي أميركي منضوين تحت القيادة المركزية الأميركية.

وفي وقت سابق نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن محققين عسكريين أميركيين وصلوا إلى موقع الهجوم في منشأة بقيق، وأنهم يجمعون معلومات عن الأسلحة المستخدمة هناك. وأضافت أن المحققين يعملون على أساس الافتراض أن الضربات لم تنطلق من اليمن، وأنهم لا يعتقدون أنها جاءت من العراق. وأوردت الصحيفة أن تقييما أوليا وجد أن 15 مبنى في بقيق تعرضت لأضرار على الجانبين الغربي والشمالي الغربي، وليس على الواجهات الجنوبية كما هو متوقع إذا كان الهجوم قد جاء من اليمن.

