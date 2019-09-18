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القدس- الوكالات: أدلى الإسرائيليون امس بأصواتهم في انتخابات تشريعية تشهد منافسة شديدة بين رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتانياهو المستمر في السلطة منذ 13 عاما والساعي بشكل محموم الى «حصانة» تنقذه من المساءلة وبين رئيس هيئة الأركان السابق الوسطي بيني غانتس، بعد خمسة أشهر على مواجهة أولى بينهما لم تكن حاسمة.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المرشح لولاية سادسة إلى التصويت بكثافة في الانتخابات التشريعية متوقعا نتائج متقاربة، وفق ما قال بعد الإدلاء بصوته في القدس. وأعلن نتانياهو الذي حضر إلى مركز الاقتراع مع زوجته «الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب قال إن نتائج الانتخابات ستكون متقاربة» مضيفا «يمكنني أن أضمن لكم هذا الصباح أنها ستكون متقاربة جدا».

في المقابل، دعا غانتس على رأس تحالفه الوسطي أزرق أبيض، الإسرائيليين إلى رفض «الفساد» و«التطرف» بعد الإدلاء بصوته مع زوجته في مدينة روش هاعين (رأس العين) بوسط إسرائيل حيث يقيم وقال «نريد أملا جديدا. نصوت اليوم من أجل التغيير»، مضيفا «سننجح كلنا معا في الإتيان بأمل جديد، من دون فساد ومن دون تطرف».

ويمكن لوزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان الذي كان اليد اليمنى لنتانياهو قبل أن يتحول الى منافس له أن يلعب دور صانع الملوك بعد حملة خاضها تحت شعار «لجعل إسرائيل طبيعية من جديد» وستصدر النتائج الأولية التي تعتمد على استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، بعد إغلاق الصناديق مباشرة، على أن تعلن النتائج الرسمية اليوم. وفي القدس كانت أعداد الناخبين صباح امس قليلة لكن ربما هذا لا يعني تحقق المخاوف من تدني نسبة الاقبال بسبب إجهاد الناخبين ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، بلغت نسبة المشاركة بحلول الساعة 10,00 صباحا، 15% وهي أعلى نسبة منذ عام 1984. وقام نتانياهو وغانتس ليلة الإثنين وبشكل منفصل بزيارة إلى الحائط الغربي في القدس ويخوض نتانياهو الانتخابات على الرغم من مزاعم الفساد ضده. وتم نشر حوالي 19 ألف عنصر من شرطيين ورجال أمن ومتطوعين. وتتوقع استطلاعات الرأي حصول كل من «ليكود و«أزرق وأبيض» على 32 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. وبعد تعادل نتانياهو وغانتس في الانتخابات الماضية في أبريل، قام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بعد التشاور مع الأحزاب بتكليف نتانياهو تشكيل الحكومة، لكنه فشل في مهمته. ويعتبر هذا الفشل أكبر هزيمة لحقت بنتانياهو في حياته السياسية. وبعد أسابيع من المناقشات غير المثمرة، فضل نتانياهو التوجه إلى انتخابات جديدة بدلا من المجازفة بأن يوكل ريفلين المهمة إلى شخص آخر.

والخطر الذي يواجهه نتانياهو يتعدى مسألة البقاء في منصب رئيس الوزراء الذي شغله لأول مرة بين عامي 1996 و1999، وأعيد انتخابه فيه عام 2009 ليبقى على رأس الحكومة مدة 13 عاما، أطول مدة يقضيها رئيس وزراء في منصبه في إسرائيل. ويرى كثيرون أنه في حال فوزه سيسعى للحصول من البرلمان على حصانة من المحاكمة، في وقت يواجه احتمال توجيه اتهامات اليه في الأسابيع المقبلة في قضايا فساد. وقال المدعي العام الإسرائيلي إنه يعتزم توجيه التهم إلى نتانياهو بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة، بناء على جلسة استماع مقررة في أوائل شهر أكتوبر، بعد أيام قليلة على الانتخابات ولن يطلب من نتانياهو التنحي في حال اتهامه بل فقط إذا ما أدين وبعد استنفاذ جميع الطعون. وإدراكا للمخاطر، قضى نتانياهو الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية محاولا اجتذاب القوميين اليمينيين الذين يشكلون مفتاحا لإعادة انتخابه، وتحفيز قاعدته الانتخابية على التصويت.

