عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن «سورية لن تسكت طويلا عن الاحتلال الأميركي غير المشروع لأراضيها، ولا عن العدوان الذي تشنه بشكل يومي لتدمير البنى التحتية السورية».

وأوضح المقداد أن «الولايات المتحدة دمرت الجسور على نهر الفرات وآبار النفط في الجزيرة السورية، وأعطت ما تبقى منها لعصابات «قسد» والإرهابيين الآخرين للاستفادة منها ماديا»، وذلك حسب صحيفة «الوطن» السورية المقربة من النظام.

واعتبر أن «مخيمات اللاجئين وخاصة مخيم الركبان هي مستعمرات أميركية على الأرض السورية تدعمها وتحاول الإبقاء عليها مع عدم تحمل مسؤولياتها إزاء المواطنين الذين يقيمون فيها».

وكان المقداد استقبل عمران رضا، المنسق المقيم الجديد لأنشطة الأمم المتحدة وللشؤون الإنسانية في سورية وأشار نائب الوزير خلال اللقاء، إلى ضرورة احترام المبادئ والأهداف التي قامت عليها الأمم المتحدة والتي بينها ميثاقها وتدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدة شعبها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ثلاثة ملايين لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى بلادهم للعيش في «منطقة آمنة» شمالي سورية. وقال أردوغان إن المنطقة، التي يجري إنشاؤها بالتعاون مع الولايات المتحدة، يجب تمديدها حتى يتم تحقيق ذلك الهدف.

على صعيد متصل قتل عشرة مقاتلين عراقيين موالين لإيران ليل الإثنين الثلاثاء جراء غارات شنتها طائرات حربية مجهولة في منطقة البوكمال في شرق سوريا، الحدودية مع العراق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إنّ «الغارات استهدفت ثلاثة مواقع للحرس الثوري الإيراني ومجموعات موالية لها» في ريف دير الزور الشرقي، من دون أن يتمكن من تحديد الجهة التي نفّذت الغارات. وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية، داعمة لقوات النظام السوري، في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصاً بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.

وجاءت هذه الضربات بعد نحو عشرة أيام من غارات مماثلة لم تتضح هوية الطائرات التي نفذتها وتسببت بمقتل 18 مقاتلاً، بينهم إيرانيون، في المنطقة ذاتها.

