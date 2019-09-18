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القاهرة- الوكالات: يعد مجلس النواب المصري مشاريع قوانين لتغليظ عقوبة ترويج الإشاعات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يصل بعضها الى «الاعدام»، وطالب البعض بسرعة تفعيل قانون جرائم الانترنت لمواجهة مواقع الإشاعات وفبركة الصور والفيديوهات عبر السوشيال ميديا، بالتوازي مع لائحة جزاءات «المجلس الاعلى للاعلام»، التي تنص على معاقبة الوسيلة التي تنشر او تبث إشاعات بالحجب او الغرامة 250 الف جنيه. وفي هذا الاطار، قال النائب احمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان ملف الإشاعات سيكون على رأس اجندة اللجنة خلال الدورة المقبلة، وستتم دعوة جميع المعنيين بهذا الملف، لوضع «روشتة» كاملة للتعامل معها، خصوصا ان الإشاعات لا تقل خطورة عن الارهاب. وكان وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، تقدم بمشروع قانون لمواجهة الإشاعات التي تصدرها جماعات وافراد ضد مصر، حيث يعاقب المشروع بالسجن مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت انه وراء صنع او ترويج او تجنيد او نشر اي إشاعة كاذبة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 الف جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة اذا ترتب عليها وفاة او اصابة شخص او اكثر بسبب هذه الشائعة.

وكان النائب خالد ابوطالب، اكد انه سيتقدم خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان بمشروع قانون ينص على معاقبة مروجي الإشاعات والاخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واوضح النائب الذي يشغل منصب عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، ان «نشر الاخبار الكاذبة وترويج الإشاعات تعد بمثابة خيانة عظمى للوطن، وخيانة للدين، خصوصا وان الوطن يمر بتحديات جمة في الداخل والخارج، بينما تتربص به اعين الاعداء».

واشار ابوطالب الى ان «الإشاعات مثل سلاح فتاك تستغله بعض الاطراف التي تضمر الشر للوطن، بهدف تهييج الرأي العام واثارة البلبلة وزعزعة الامن والاستقرار».

وتابع النائب ان «هناك ايادي خفية اجيرة ومدفوعة خلال هذه الايام للعبث بعقول المصريين، تكيل الاتهامات المسيئة الى رموز الدولة، وتنشر الاخبار الكاذبة والمضللة تحقيقا لاهداف خبيثة ووجدت تلك الايادي في مواقع التواصل الاجتماعي تربة خصبة ومناخا ملائما للانتشار خلال دقائق».

