عربيات ودوليات

اعلنت الحكومة المصرية تعثر جولة مفاوضات بشأن سد النهضة الاثيوبي، استضافتها القاهرة وضمت وزراء المياه في مصر واثيوبيا والسودان. وقالت وزارة الري المصرية ان المفاوضات لم تتطرق الى الجوانب الفنية، واقتصرت على الجوانب الاجرائية، لرفض اثيوبيا مناقشة الطرح المصري. واتفقت الاطراف على عقد اجتماع في الخرطوم نهاية الشهر الحالي، لبحث المقترح المصري بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات اثيوبيا والسودان. وذكر بيان لوزارة الري المصرية ان اجتماع وزراء المياه للدول الثلاث والذي حضره اعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصون، لم يتطرق الى الجوانب الفنية ولا الموضوعية واقتصر على مناقشة الجوانب الاجرائية، وذلك بسبب تمسك اثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي قدمته مصر للبلدين.

