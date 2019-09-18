عربيات ودوليات

أمر النائب العام المصري بسرعة ضبط واحضار القنصل الفخري السابق لدولة ايطاليا بالاقصر، لاديسلاف اوتكر سكاكال، وادراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وذلك لاتهامه بمحاولة تهريب آثار. والى جانب سكاكال، امر النائب العام باحالة متهمين آخرين الى المحاكمة الجنائية، للاشتباه بتورطهم في محاولة تهريب 21855 قطعة اثرية ضبطتها السلطات الايطالية في ميناء ساليرنو. وكانت مصر استردت الآثار المضبوطة اوائل يوليو 2018، عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الايطالية المختصة. وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري، ان التحقيقات توصلت الى ان القنصل الهارب هو من قام بتهريب القطع الاثرية المضبوطة من ميناء الاسكندرية داخل حاوية دبلوماسية، بالاتفاق مع مسؤول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار فيها.

