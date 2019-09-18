عربيات ودوليات

لندن- أ. ف. ب: بدأت المحكمة العليا في المملكة المتحدة اعتبارا من امس النظر في الأسس الموضوعية للإجراء المثير للجدل الذي يقضي بتعليق البرلمان، والذي أراده رئيس الوزراء بوريس جونسون وانتقده معارضوه معتبرين أنه مناورة تهدف إلى فرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وستدرس المحكمة القضية على مدى ثلاثة أيام لكن موعد الحكم غير معروف. وإذا اعتبرت المحكمة أن التعليق غير قانوني يتعيّن دعوة البرلمان للانعقاد على الفور بحسب خبراء قانونيين وصرّح جونسون الذي اجتمع بالأعضاء الرئيسيين في حكومته امس لشبكة «بي بي سي» أن «أفضل شيء ممكن أن نقوم به هو الانتظار والنظر إلى ما سيقوله القضاة» وأكد أنه يكن «أكبر قدر من الاحترام (للسلطة) القضائية». وقال وزير العدل روبرت باكلاند «علينا أن نرى ما هي المصطلحات المحددة (المستخدمة) في القرار وماذا تعني». وأضاف في حديث لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية «سنحترم قرار المحاكم». وقبل 44 يوماً من الانفصال المرتقب عن الاتحاد الأوروبي لايزال سيناريو «بريكست» من دون اتفاق مطروحاً بشكل علني من جانب بوريس جونسون رغم توقعات مثيرة للقلق أعلنتها حكومته من نقص في المواد الغذائية والأدوية ومخاطر حصول اضطرابات عامة.