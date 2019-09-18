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24 قتيلاً في هجوم انتحاري لطالبان استهدف تجمعاً انتخابياً


كابول- أ. ف. ب: قتل انتحاري من حركة طالبان 24 شخصًا على الأقل خارج منطقة كانت تشهد تجمعًا انتخابيًا للرئيس الأفغاني أشرف غني امس قبل أقل من اسبوعين من الانتخابات التي تعهّدت حركة طالبان بعرقلتها. وقال مدير مستشفى ولاية باروان (وسط) حيث وقع الانفجار عبد القاسم سانغين إن 32 شخصًا أصيبوا بجروح مضيفًا أن «الحصيلة تتضمن نساء وأطفالاً». من جهته، أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن انتحاريًا على دراجة نارية فجّر نفسه عند أول نقطة تفتيش في الطريق باتّجاه التجمّع. وأكّدت مصادر عدة مقربة من الرئيس بينها رحيمي أن غني لم يتعرض لأي إصابات. وجاءت الحصيلة من باروان في وقت هزّ انفجار آخر وسط العاصمة كابول بالقرب من السفارة الأميركية. وأفاد مسؤول في وزارة الداخلية أنه سيعطي مزيداً من التفاصيل بشأن الانفجار الثاني لاحقًا. وفي بيان أرسلته طالبان لوسائل الإعلام وتبنت فيه الهجومين، أفاد الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد أن الهجوم الذي وقع بالقرب من تجمّع غني هدفه عرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر.


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