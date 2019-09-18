آراء

المرحلة الراهنة التي تمر بها منطقة الخليج والجزيرة العربية أكثر المراحل خطرا وحساسية من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، فالمنطقة تشهد حربا في خاصرتها الجنوبية لاتبدو نهاية قريبة لها على المدى المنظور، وهذه الحرب تستنزف المال والرجال ويتطاير شررها على العلاقات الخليجية والمحيط الاقليمي، ودخلت الحرب الاقتصادية على خط المخاطر المحدقة بدول المنطقة باستهداف حقول النفط السعودية ما يعلق جرس الانذار لدى دول الخليج النفطية جميعا..

وأمام هذا الواقع وملابساته الدولية سياسيا وأمنيا واقتصاديا نعتقد أنها فرصة سانحة لكي تصحو دول مجلس التعاون لتفكر بوعي جماعي ومصلحة مشتركة وتدرك أنها جميعا مستهدفة في وجودها وحدودها، وان حالة الأزمة المقاطعة بين دول مجلس التعاون الخليجية أصبحت ثغرة للأعداء والخصوم والطامعين من القوى الاقليمية في المنطقة سواء كانت إيران أو غيرها من القوى الدولية التي تلعب على حبال الأزمة الخليجية بابتزاز ومساومة الدول الأطراف في الخلاف الخليجي. لابد من مراجعة المواقف الخليجية ولابد من التنازلات من جانبي الأزمة الخليجية ومن الضروري تغليب المصلحة العليا المتمثلة بالحفاظ على أمن وكيان هذه المنظومة الخليجية لتشكيل تكتل موحد في مواجهة التحديات والأخطار والتعامل مع التهديدات بجبهة خليجية واحدة ما يوفر المنعة والحصانة الأمنية والاقتصادية لدول الخليج في هذه الفترة العصيبة.

كانت بادرة طيبة وأخلاقية عندما صرح وزير الخارجية القطري باستنكار الهجوم على حقول النفط السعودية والتنديد بهذا الاعتداء، هذه المبادرة هي تحية قطرية يجب أن يتم الرد عليها بمثلها أو بأحسن منها.

يجب أن يلتقي الخليجيون على طاولة الوساطة الكويتية والمساعي الحميدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله لازالة كل مايعكر صفو العلاقات الخليجية، يجب أن تجتمع كلمة القادة الخليجيين في هذا الوقت الحرج والحساس التي يهددنا جميعا أمنيا واقتصاديا ونستشعر المسؤولية بأهمية التماسك الخليجي والترفع فوق الخلافات الثانوية لصالح المصير المشترك.

