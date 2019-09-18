آراء

ما أفرزته الانتخابات الرئاسية بتونس، في جولتها الأولى، يستحق أن يدرس في مناهج الوعي، وفي آليات الاختيار الحر والمسؤول، وفي كتب فقدان الثقة في الأحزاب السياسية. الشعب التونسي العظيم بعث برسالة قوية مفادها أن مرشحي الأحزاب والتحالفات والتكتلات، فقدوا ثقة الشعب، فلا يمين واضح ولا وسط فاعل ولا يسار مقنع، الكل لفظهم التونسون، واتضح ذلك مع نتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي أعلنت منذ فجر يوم الاثنين النتائج الأولية الرسمية للانتخابات. والتي أظهرت بعد احتساب قرابة 50 % من محاضر الفرز، تصدر قيس سعيد نسب التصويت بنحو 19 %، يليه المرشح المسجون نبيل القروي بحوالي 15%، ثم عبد الفتاح مورو بحوالي 13 %، وحل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ9.6 %، ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ7.3 %.

وعلى وقع شعارات ثورية من قبيل «أوفياء لدماء الشهداء»، احتفل سعيد مع أنصاره بالفوز الأولي في مقر حملته الانتخابية بالعاصمة، مؤكدا أنه سيعيد لتونس مجدها، وسيمضي في تركيز دعائم دولة القانون والعدل.

وصف مراقبون نتيجة استطلاع الرأي بـ «الزلزال السياسي» الذي ضرب في مقتل المنظومة الحزبية الحاكمة، بعد أن مني كل من رئيس البرلمان بالنيابة ومرشح النهضة عبد الفتاح مورو، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي؛ بهزيمة مدوية.

وبرز اسم سعيد بعد الثورة، حيث عرفه التونسيون من خلال مداخلاته الاعلامية كخبير في القانون الدستوري، وشد اليه معجبيه -خاصة من الشباب- بفصاحة لسانه والتزامه بالحديث باللغة العربية الفصحى في المجالس الرسمية والعامة.

يعد سعيد (61 سنة) واحدا من أهم الأسماء البارزة في المجال القانوني والدستوري بتونس، اذ حصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية سنة 1985 وعلى دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري سنة 1986 وديبلوم المعهد الدولي للقانون الانساني بايطاليا سنة 2001. وصعد اسمه منذ اعلانه اعتزام الترشح الى الانتخابات الرئاسية بصفته مرشحا مستقلا، وظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه تدعو الى الالتفاف حوله ودعمه للفوز في هذا الاستحقاق الانتخابي، يقودها خاصة طلبة جامعيون، فتزايد الاهتمام به وبترشحه ونجح في الاستئثار بنصيب واسع من المساندة، حتى برز اسمه في استطلاعات الرأي وتصدر نوايا تصويت التونسيين.

وخلال الحملة الانتخابية لم يظهر سعيد في تجمعات شعبية كبيرة، ولم تعلق له لافتات كبرى تحمل صورته في الشوارع، حتى انه لم يكن له مقر لحملته الانتخابية، حيث اكتفى فقط بالتجول بسيارته الخاصة في عدد من مدن البلاد للقاء المواطنين في المقاهي والأسواق الشعبية، بعد أن رفض التمويل العمومي للمرشحين الرئاسيين، بحجة أنه مال عام وهو حق للشعب التونسي فقط. ونجح بهذه الطريقة المتواضعة في لم شمل العديد من الجماهير المساندة له خاصة من فئة الشباب والطلبة، واستطاع القفز فوق جميع المرشحين البارزين والأسماء الثقيلة المدعومة من الأحزاب ووسائل الاعلام ورجال المال والأعمال، والحصول على ثقة أغلب الناخبين التونسيين.

وبعد تقدمه في التصويت، أكد سعيد في تصريحات اعلامية أن ذلك يمنحه مسؤولية كبيرة في الالتزام بالعمل من أجل كسب ثقة الشعب، متعهدا بالعمل على تحويل ما وصفه بالاحباط الى الرجاء والأمل وبالاستثمار في الثروات وأهمها الثروة البشرية ممثلة في الشباب.

ويقوم البرنامج السياسي لقيس سعيد على اعطاء دور محوري للجهات وتوزيع السلطة على السلطات المحلية عبر تعديل الدستور، ويعتقد أن الوضع الحالي يقتضي اعادة بناء سياسي واداري جديد، ينطلق من المحلي نحو المركزي عبر تأسيس مجالس محلية، وجعلها تشارك في السلطة. لكن كونه مرشحا مستقلا يرفض تلقي أي دعم من الأحزاب، قد لا يجد هذا البرنامج طريقه للتطبيق في حال فوزه بالرئاسة، في ظل غياب كتلة برلمانية قوية تسانده...

والله من وراء القصد.

