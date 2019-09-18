آراء

يعاني طلاب المدارس وطالباتها وخصوصا في المدارس الأجنبية التي يدرس فيها طلابها العرب اللغة العربية، كفرض عين، يعانون وفي جميع المراحل الدراسية من ضعف في قواعد اللغة العربية؛ لأسباب كثيرة أبرزها أنها صعبة جافة.. وأنهم يدرسونها في المدارس، ولا يستطيعون تطبيقها في البيوت والشوارع والدواوين.. ولو حاول أحدهم تطبيق ما تعلمه بين أهله أو جيرانه أو أصدقائه، وتحدث باللغة العربية الفصحى مستخدما قواعد النحو والصرف.. فسيتعرض حتما لسخريتهم، لذا ينسى المتعلم ما تعلمه، وبسرعة؛ فهل تبقى بعد هذا جدوى من تدريس قواعد اللغة العربية بالطريقة التقليدية، والتلقين الجاف..المتوارثة.. عن مدرسي الكتاب.. المنقرض، وافراد حصة أسبوعيا لها، أم يكتفي المدرس المحدث بالمعالجة العرضية، لضبط كلمة هنا أو هناك من خلال شرحه لهذا النص أو ذاك؟

مهما تكن الاجابة، دعونا نقر أولا بأهمية القواعد للغة سواء كانت عربية أو غير عربية، بل ان كل نشاط انساني يحتاج الى قواعد لتنظيمه؛ حتى اللعبة، أيا كانت تحتاج الى قواعد لها، فما بالك باللغة التي هي أعظم انجاز للانسان في الحياة، وأساس الحضارة..؟

ولكن دعونا نقر كذلك أن لدينا من قواعد اللغة العربية ما يعد مجرد فذلكات لا فائدة منها في تقويم اللسان أو فهم المعنى، وبالتالي لا فائدة من تدريسها للطلاب، ومن هذه القواعد الصعبة.. على سبيل الأمثلة لا الحصر: الممنوع من الصرف والجمل التي لا محل لها من الاعراب، ولا النافية للجنس وأساليب: الاختصاص والاغراء والتحذير والمدح والذم، واعمال المصدر والأسماء الخمسة وهى ستة بكل توابعها وأفعال المقاربة والرجاء والشروع.. والقسم كله واسم التفضيل، والمنادى كله والاستثناء كله، والنعت شبه الجملة وحتى العدد بكل مواقعه ومواضعه وأشكاله.. وما اليها مما لا يفيد لسانا ولا عقلا.

فالنشء في مدارسنا وهم المعنيون في حديثي هنا؛ لا يحتاجون الى تلك القواعد وأشباهها؛ فلنتركها لمن يتخصص منهم بتعلم اللغة العربية في الكليات العربية..بعد سنوات.

يكفي الطالب في مدارسنا الثانوية الحديثة.. أن يعرف القواعد أو أن يتذوقها.. وبطريقة سهلة لا تقعير فيها ولا تعقيد، فالنشء بات يكره اللغة العربية ومدرسيها..والسبب قواعدها، وقولي هذا نتيجة تجربة لحوالي ثلاثة وأربعين سنة من التدريس في مدارس وزارة التربية بالكويت حكومية وخاصة (أهلية).. نعم 43 سنة في تدريس اللغة العربية، وآدابها في المدارس بمختلف مراحلها.

فهلا أعدنا غربلة كتب قواعد النحو في المدارس، أو فلترتها؛ لنبقي على ما يخدم منها لسان الطالب وعقله، في قراءة النص وفهمه، وتقوية قدرته على التعبير السليم..وحذف ما عداه من فذلكات نحوية، تجهد الطالب وتضيع وقته، وتكرهه باللغة العربية وأصحابها..؟ مع وضع خمس درجات لا أكثر للسلامة اللغوية فقط؛ وليس خمس عشرة درجة؛ أو عشرين درجة، تضيع على معظم الطلاب الممتحنين في اللغة العربية منتصف العام الدراسي وآخره.

نأمل هذا، مؤكدا أهمية وجود منهج مبسط للطلاب العرب في المدارس الأجنبية، أسهل من منهج اللغة العربية المقرر على الطلاب العرب في المدارس الحكومية؛ لأن اللغة العربية في المدارس الأجنبية، لغة ثانية وليست أولى كما في المدارس الحكومية.

وقبل أن أنهي أحب أن أشير كذلك بأن لا جدوى كبيرة في تحسين قدرة الطالب أو مقدرته على التعبير.. في حفظ نصوص طويلة وقديمة صعبة القراءة والفهم.. على الطالب المعاصر؛ فما بالك بالحفظ غيبا.. مع الضبط والتشكيل.

كما لا تفيد الطالب الحديث المولع بالعلوم الحديثة..دراسته للعديد من موضوعات البلاغة القديمة.. مثل الاستعارة التمثيلية والتشبيه التمثيلي والاطناب والايجاز والحذف.. والقصر بفتح القاف وتسكين الصاد أو بكسر القاف وفتح الصاد.. وما اليها. ومستعد أن أقف منتصبا وأضرب سلاما مربعا.. لمن يقنعني بأهمية مهارة «اعادة العرض» لأبيات من الشعر، أو قطعة من النثر.. لطلابنا وطالباتنا في حياتهم.. ولا سيما في المدارس الأجنبية الخاصة.

وللكلام بقية..

