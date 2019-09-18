دوليه

يأمل نادي باريس سان جرمان الفرنسي في ألا تتكرر ذكرياته الأليمة في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف على ملعب «بارك دي برانس» اليوم ريال مدريد الاسباني، في مستهل منافسات المجموعة الأولى التي تشهد اليوم أيضاً مواجهة في الظل بين كلوب بروج البلجيكي وغلطة سراي التركي. المواجهة القارية الأخيرة بين الطرفين تعود الى موسم 2017-2018، حين خرج سان جرمان الذي افتقد حينها جهود نجمه البرازيلي نيمار بسبب الاصابة، من دور الـ 16 بعد خسارته في مجموع المباراتين 2-5 (1-3 ذهابا و1-2 ايابا).

أتى هذا الفصل ضمن خروج ثلاثي متتال من أول الأدوار الاقصائية للمسابقة القارية، علما بأن خروجين من ثلاثة حصلا بعد تقدم كبير ذهابا: أمام برشلونة الاسباني (2017)، ومان يونايتد الانكليزي (2019).

ويعتبر اللقاء أمام النادي الملكي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13 آخرها ثلاثة على التوالي من 2016 حتى 2018) المواجهة الأصعب لسان جرمان في مجموعة تضم أيضا غلطة سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي، ومن غير المرجح أن يفشل زملاء نيمار في العبور للدور التالي.

لكن نيمار سيغيب عن مباراة الليلة بسبب الايقاف حاله كحال الموهبة كيليان مبابي والهداف التاريخي لسان جرمان الأوروغوياني ادينسون كافاني الغائبين للاصابة.

في المقابل، يفتقد ريال مدريد جهود لاعبيه البرازيلي مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش والمهاجم ماركو أسنسيو ولاعب خط الوسط ايسكو والشاب ابراهيم دياز عن صفوف النادي الملكي.

وفي المجموعة الرابعة، يأمل نادي يوفنتوس بطل ايطاليا في المواسم الثمانية الماضية في أن يكون تعيين ماوريتسيو ساري على رأس جهازه الفني، القرار الصائب في مسعاه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد ما يقارب ربع قرن من الزمن، وذلك عندما يفتتح حملة هذا الموسم بلقاء أتلتيكو مدريد الاسباني خارج ملعبه في المجموعة التي تضم فريقي الرابعة باير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

ووصل ساري هذا الصيف الى نادي السيدة العجوز كجزء من عملية اصلاح كبيرة لبطل ايطاليا الذي يتطلع لتغيير في أسلوب كرة القدم التي يقدمها، يسمح له بمعانقة اللقب الأوروبي بعد انقطاع دام 23 عامًا.

وكان يوفنتوس قد بدأ الجزء الأول من تلك العملية باستقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، وأكمل عملية البناء هذا الصيف. وصل البرتغالي من ريال مدريد الاسباني الصيف الماضي، وانضم المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت من أياكس هذا الصيف، ليستعين يوفنتوس بخدمات لاعبَين من الفريقين اللذين أقصياه من المسابقة القارية في الموسمين الأخيرين.

في المقابل، سيقود الشاب جواو فيليكس، الموهبة البرتغالية الصاعدة، فريقه الجديد أتلتيكو مدريد في محاولة الثأر من فريق مواطنه كريستيانو رونالدو.وسيخوض فيليكس (19 عامًا) الذي يرشحه الكثيرون ليكون خليفة رونالدو، مباراته الأوروبية الأولى في مسيرته عندما يلتقي الفريقان على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الاسبانية ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة. وقاد رونالدو يوفنتوس الى الدور ربع النهائي الموسم الماضي عندما قلب الطاولة على أتلتيكو بتسجيله هاتريك (ثلاثة أهداف) ساهمت في فوز فريقه 3-صفر في اياب دور الـ16، بعدما سقط 0-2 ذهابا.

وفي المجموعة الثالثة يدرك الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن تخليد اسمه في ذاكرة النادي الانكليزي يمر عبر تحقيق حلم الفوز بدوري الأبطال، والتي يستهل مشواره القاري فيها ضيفا على شاختار الأوكراني ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تشهد اليوم أيضاً مباراة دينامو زغرب الكرواتي مع أتالانتا الايطالي.

وهيمن سيتي على الكرة الانكليزية منذ أن تولى غوارديولا منصبه في عام 2016، ففاز بالدوري الممتاز عامي 2018 و2019 وبالكأس المحلية عام 2019، وبكأس رابطة الأندية المحترفة مرتين. غير أن نتائج المدرب الاسباني على الساحة الأوروبية لم ترق الى الآمال المرجوة.وتبقى أفضل نتيجة لسيتي في دوري الأبطال مع سلف غوارديولا مانويل بيليغريني، حيث بلغ الدور نصف النهائي في الموسم الأخير للمدرب التشيلي (2015-2016). وفي المجموعة الثانية يبدأ بايرن ميونيخ ميونيخ مشواره بمواجهة رد ستار الصربي، فيما يحل توتنهام الانكليزي وصيف النسخة الماضية ضيفاً على اولمبياكوس اليوناني.

