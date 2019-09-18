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دوليه

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استمرار غياب كافاني ومبابي


أكد نادي باريس سان جرمان الفرنسي الاثنين أن مهاجميه المصابين كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني لن يكونا جاهزين لمواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا. وجاء في بيان للنادي: «كيليان مبابي وإدينسون كافاني: تقدم ملحوظ. سيعاودان التمارين مع الفريق نهاية الأسبوع». وكان ثنائي الهجوم قد أصيب في المباراة ضد تولوز ضمن منافسات الدوري المحلي في 25 أغسطس الماضي. ويستضيف سان جرمان على ملعب بارك دي برانس ريال مدريد المتوج باللقب في أربع مناسبات خلال السنوات الخمس الأخيرة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى، في مواجهة تطغى عليها الغيابات من جانب الطرفين. وسيغيب البرازيلي نيمار العائد الى صفوف بطل فرنسا بعد غياب أشهر، بداعي الايقاف، فيما يغيب مواطنه مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش والمهاجم ماركو أسنسيو ولاعب خط الوسط إيسكو والشاب ابراهيم دياز عن صفوف النادي الملكي. وسيعول نادي العاصمة الفرنسية في خط المقدمة على الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي انتقل في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية من إنتر الايطالي، والكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ.


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