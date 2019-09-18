دوليه

أعلن النادي المصري أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق مستمر في منصبه خلال الموسم الجديد.ويأتي ذلك وسط أنباء عن اختياره مدربا لمنتخب مصر خلفا للمكسيكي خافيير أغيري.

وأشار عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة إلى أن اتحاد الكرة لم يتواصل مع مجلس ناديه من أجل التفاوض حول اختيار جلال مديرا فنيا للمنتخب.

وأكمل قائلا: «ليست لدينا أي معلومة عن تدريب إيهاب جلال لمنتخب مصر.. لم نتلق أي خطاب أو اتصال رسمي من جانب اتحاد الكرة حتى الآن».

وأكد: «في حالة اختيار جلال ليكون مديرا فنيا للمنتخب فنحن ليس لدينا الوقت لاختيار بديل ولدينا ارتباطات فنية ومالية ونحن نتحدث عن مال عام».

وأوضح: «نحن كمجلس إدارة أغلقنا الصفحة بشكل نهائي في ظل تأخر الوقت والفريق سيدخل في معسكر مغلق استعدادا للدوري المصري».

وأردف «ليس لدينا حل أو بديل لإيهاب جلال حاليا ولا توجد أي مفاوضات رسمية بين رئيس النادي واتحاد الكرة ولذلك مصلحتنا هي الإبقاء على الجهاز الحالي لإدارة الفريق».

يذكر أن جلال، يعد مرشحا بارزا لتولي تدريب مصر في الوقت الذي تضم فيه قائمة المرشحين أيضا حسام حسن وحسن شحاتة وحسام البدري وأحمد حسام ميدو.

في سياق آخر، قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي من الصف الأول لمباراة السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة السوبر بعد غد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتابع «كل مباريات الدوريات الأوروبية تُلعب يومي السبت والأحد وبالتالي معظم الحكام لديهم ارتباطات وهو ما يصعب المهمة علينا». وواصل الغندور: «نعمل على إنهاء هذا الملف خلال الساعات المقبلة ونتمنى أن نُوفق في هذا الأمر فمباراة السوبر تمثل قيمة كبيرة ولكن الأمر ليس سهلا».

وأوضح «لو أقيمت المباراة في منتصف الأسبوع لكان الأمر سهلا والباب مفتوح أيضا أمام حكام أميركا اللاتينية لإدارة قمة السوبر وسيتكون الطاقم من أربعة حكام ولن يكون هناك حكمين إضافيين خلف المرمى».

وختم «سنختار الحكم الأفضل لإدارة مباراة القمة إذا انحصرت الاختيارات بين أكثر من اسم وبمجرد الاستقرار رسميا على الاسم سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب».

