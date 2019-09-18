دوليه

عوّض السد القطري خسارته ذهابا 1 2 في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، بفوز كبير 3 -1 اول من امس على ضيفه النصر السعودي منحه بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي (نهائي منطقة غرب آسيا) للموسم الثاني تواليا.

وتفوق بطل الدوري القطري على ضيفه بطل الدوري السعودي بأهداف أكرم عفيف (26) وحسن الهيدوس (59) والجزائري بغداد بونجاح (83 من ركلة جزاء)، بينما كان الهدف الوحيد للنصر من المغربي عبد الرزاق حمد الله (33). وعوّل الفريق القطري المتوج بطلا للقارة عامي 1989 و2011، على دفع جماهيري كبير بلغ 13262 متفرجا (بحسب الاتحاد الآسيوي)، مكنه للمرة الأولى من بلوغ الدور المقبل في المراحل الإقصائية للمسابقة القارية بعد تأخره ذهابا. كما حافظ السد الذي يدربه النجم الإسباني السابق تشافي، على سجله الجيد على أرضه، محققا فوزه الخامس تواليا والتاسع في 11 مباراة.

