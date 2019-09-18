محلية

عبر مدير التطوير السابق بالاتحاد الدولي للتنس ديف مايلي عن اعجابه الشديد بمجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس ومايحتويه من مرافق مهمة، مضيفا ان المجمع سيسهم في تطوير لعبة التنس في الكويت والمنطقة بشكل عام.

جاء ذلك خلال زيارة ديف مايلي للكويت اول من امس تضمنت جولة تفقدية لمجمع جابر العبدالله الدولي للتنس وعقد مؤتمراً صحافياً في فندق الجميرا بحضور رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ احمد الجابر واعضاء مجلس ادارة الاتحاد.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة لعدة دول في إطار الحملة الانتخابية للضيف ديف مايلي للترشح لرئاسة الاتحاد الدولي في الانتخابات التي تجرى في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في البرتغال نهاية الشهر الحالي.

وخلال مؤتمره الصحافي قال الضيف ان الدول العربية ودول القارة الآسيوية ولاسيما منطقة غرب آسيا سوف تستفيد من الإمكانات التي يتميز بها مجمع جابر العبدالله الدولي، كما امتدح الخطوة المهمة بالتعاقد مع أكاديمية رافائيل نادال الإسبانية للتنس.

وقبل ان يقدم نفسه كمرشح لرئاسة الاتحاد الدولي، شكر ديف مايلي الشيخ أحمد الجابر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وقال إنه عمل مديراً لتطوير التنس بالاتحاد الدولي لمدة 25 عاماً وأدار خلاله العديد من البطولات الدولية المهمة، وأضاف أن لديه خبرة طويلة في مجال تطوير اللعبة على مستوى العالم. كما تحدث عن خبراته في مجالات اللعبة المختلفة لمدة ثلاثين عاماً على مستوى بطولات الناشئين وبطولات المحترفين للرجال والسيدات وكذلك على المستوى الفني.

وتحدث ديف مايلي عما يجب أن تكون عليه علاقة الاتحاد الدولي باتحادات التنس الوطنية في كل مكان وقال إنه يجب على الاتحاد الدولي أن يعمل لصالح هذه الاتحادات ويساعدها على تطوير التنس فيها وزيادة أعداد اللاعبين وتطوير مستوياتهم وزيادة مشاركاتهم ويساعدهم كذلك على تنظيم البطولات الدولية والبرامج التطويرية المختلفة.

كما تناول سبل تطوير عمل الاتحاد وذلك في مجالات البطولات الدولية بأنواعها وبطولة كأس العالم للتنس للرجال (Davis Cup) وبطولة كأس العالم للتنس للسيدات (Fed Cup) وبطولات غراند سلام الكبرى وتطوير مستوى اللاعبين وفي مجالات الدراسات التدريبية والتحكيمية.

وأكد ديف مايلي عزمه على التأكد من تقديم الاتحاد الدولي كل الدعم للاتحادات الوطنية الأعضاء في حال نجاحه في الانتخابات القادمة. وتحدث مايلي عن أسلوبه في إدارة الاتحاد الدولي وهيكله التنظيمي والتطوير الذي يهدف إليه. كما قدم رؤيته لتعديل نظام الدورات الدولية للدراسات التحكيمية والتدريبية ولا سيما المستويات الأولى منها، وكذلك تعديل بعض قوانين اللعبة، وكيفية حل مشكلات الحكام وتسهيل عملية تبادل الحكام بين دول العالم.

وحول مجمع الشيخ جابر العبدالله قال مدير التطوير السابق بالاتحاد الدولي ان الأمر يحتاج إلى وضع برامج لتطوير اللعبة والاستفادة المثلى من هذه المنشأة وزيادة قاعدة اللعبة بدءاً بفئة تحت عشر سنوات وزيادة أعداد اللاعبين في مختلف الفئات السنية وكذلك المحترفون وحتى على مستوى الرواد ومن يمارسون اللعبة لغرض الترفيه فقط. وأضاف أن هذا المجمع يحتاج إلى إدارة جيدة واحترافية وخدمة عملاء على أعلى مستوى لتنظيم البطولات المختلفة وإدارة الملاعب وتقديم جميع الخدمات للاعبين. وأعرب عن أمله في تنظيم العديد من البطولات الدولية للناشئين والمحترفين للرجال والسيدات فضلاً عن البطولات المحلية المفتوحة وغيرها من بطولات النشاط المحلي للاتحاد الكويتي.

بدوره شكر الشيخ أحمد الجابر الضيف ديف مايلي على زيارته للكويت وتمنى له طيب الإقامة، ثم قدم الضيف وذكر بعضاً من سيرته الذاتية وتمنى الاستفادة من خبرته في مجال تطوير اللعبة على مستوى العالم. وأشار إلى أن زيارة الضيف لمجمع الشيخ جابر العبدالله كانت مثمرة للغاية حيث تم خلالها تبادل الرؤى ووجهات النظر حول كيفية إدارة لعبة التنس بالمجمع بالشكل الأمثل بهدف تطوير اللعبة بالبلاد وكذلك استفادة دول المنطقة من هذه المنشأة المهمة.

