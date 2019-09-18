محلية

تنطلق اليوم منافسات الدوري العام لكرة السلة بإقامة 4 مباريات تجمع القادسية مع برقان والساحل مع الجهراء وكاظمة مع الصليبخات والقرين مع التضامن.

ويقام الدوري من مرحلة واحدة من 13 جولة وسيتم في ختامه تقسيم الفرق إلى درجتين وسيلعب أصحاب المراكز من الأول إلى السادس بمسابقة الدوري الممتاز فيما يلعب أصحاب المراكز من السابع حتى ال13 بمسابقة دوري الدرجة الأولى.

وقال رئيس الاتحاد رشيد العنزي إن جميع لجان الاتحاد المختصة لاسيما المسابقات والحكام أتمت كل استعداداتها لانطلاق الموسم الذي يتضمن أيضا إقامة مسابقتي درع وكأس الاتحاد.

وأوضح أن الاتحاد سيقيم العديد من دورات التدريب لعناصر اللعبة (المدربين والحكام والإداريين) خلال الموسم بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي لتطوير كرة السلة الكويتية، مؤكدا أن أبواب الاتحاد مفتوحة لتلقي أي اقتراح من مسؤولي الأندية للارتقاء باللعبة.وثمن تعاون الأندية الكبير مع الاتحاد ولجانه المختصة مما سيؤدي إلى نجاح المسابقات المحلية التي لها دور مهم في تحقيق المنتخبات الوطنية لنتائج طيبة في البطولات الخارجية.

يذكر أن الدوري أقيم 52 مرة عبر تاريخه ويعد القادسية الأكثر فوزا به بواقع 21 مرة يليه كاظمة بتسع مرات ثم كل من العربي والكويت (حامل اللقب) بثماني مرات فيما أحرزها الجهراء خمس مرات وفاز بها نادي الساحل مرة واحدة فقط.

