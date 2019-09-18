محلية

تغلب منتخب الكرة الطاولة على نظيره النيبالي 3 -1 في المباراة الأولى لكنه خسر بصعوبة في الثانية 2 3 أمام نظيره الفلبيني في البطولة الآسيوية الـ 24 التي تجري منافساتها حاليا في مدينة يوجيكارتا الأندونيسية وتستمر حتى 22 سبتمبر الحالي.

ومثل المنتخب الكويتي في المباراتين اللاعبون إبراهيم الحسن وسالم الحسن ومرزوق الرشيدي وجابر البلهان.

وأشاد رئيس مجلس ادارة اتحاد اللعبة رئيس الوفد علي الدبوس بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب، مضيفا ان المشاركة تأتي بعد طول انقطاع عن المنافسات الدولية بسبب الإيقاف الدولي، وإعداد قصير نسبيا، وعلى الرغم من ذلك فقد قدم لاعبو المنتخب أفضل ما لديهم، وأكدوا بما لا يدع مجالا للشك أن «الطاولة الكويتية» بخير، ويتوقع لها مستقبل واعد على المستويين الإقليمي والقاري.

وذكر الدبوس أن منتخبات كرة الطاولة بمختلف مراحلها السنية بحاجة لمزيد من المشاركات الدولية، من أجل تطوير المستوى الفني وزيادة الخبرات، مشددا على أن مجلس إدارة الاتحاد وبالتعاون مع جميع الأندية سوف يضع كافة الخطط التي من شأنها تطوير اللعبة بدءا من الموسم الحالي.

من جهته أكد المدير الفني للمنتخب صبري جمعان أن المستوى الفني العام جاء متميزا أمام نيبال والفلبين تواليا، رغم قصر الإعداد مقارنة بالمنتخبات الأخرى التي استعدت جيدا بمعسكرات خارجية استمرت لشهرين في بعض منها، فضلا عن المشاركة الدائمة طوال العام في البطولات الدولية، وأضاف : «نسعى لأفضل مشاركة ممكنة في البطولة الآسيوية والتي تعد بمثابة كأس عالم مصغر في ظل تواجد أفضل منتخبات العالم مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، ودائما ننتظر الأفضل من لاعبينا، ونأمل زيادة المشاركات في البطولات الدولية، وتكثيف المعسكرات لجميع المنتخبات، من أجل إحداث نقلة نوعية على المستوى العام لكرة الطاولة الكويتية».

