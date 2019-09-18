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استقبل رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في العاصمة طشقند الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمناسبة زيارته الرسمية إلى أوزبكستان.

وخلال اللقاء نوه رئيس أوزبكستان بجهود بن إبراهيم في تطوير مسيرة كرة القدم الآسيوية معرباُ عن تقديره لدور الاتحاد الآسيوي في دعم اللعبة في مختلف دول القارة.

من جانبه، عبر بن ابراهيم عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس ميرضيائيف على حسن الضيافة وحفاوة الإستقبال مشيداً بالتطور المتنامي لمسيرة كرة القدم الأوزبكية ومؤكدا حرص الاتحاد الآسيوي على دعم الاتحاد الأوزبكي كسائر الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية. كما اجتمع بن ابراهيم مع عبدالسلام عزيزوف رئيس الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم وكبار المسؤولين في الاتحاد، حيث أطلع على خطط وتوجهات مجلس الإدارة الجديد للاتحاد. وأشاد بالأفكار الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم منوهاُ بما يمتلكه رئيس واعضاء الاتحاد من خبرة إدارية متميزة وإرادة واضحة للنهوض بمسيرة اللعبة في مختلف المجالات متمنياً للمجلس الجديد التوفيق والسداد في رسم مستقبل أكثر إشراقاً للعبة في البلاد.

