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وجه لاعب القادسية والأزرق السابق محمد راشد الدعوة إلى رجل الأعمال هاشم الزلزلة لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام برعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي وذلك على هامش المباراة التي تجمع الأصفر مع العربي يوم السبت المقبل على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

من جهته، أشاد الزلزلة باللاعب وما قدمه طوال مشواره الرياضي مع الأندية والمنتخبات الوطنية التي مثلها وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة من اجل خدمة الكرة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه إلى العمل الإداري أو الفني سواء من خلال ناديه او أي نادٍ آخر مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب.

