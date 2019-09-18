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زكى الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، رئيسا له خلفا لمواطنه تركي آل الشيخ الذي استقال في يونيو الماضي.

وأورد الاتحاد العربي عبر «تويتر»، «تزكية الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيسا للاتحاد من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها 25 غير العادي» في مدينة جدة. وبات الفيصل سادس رئيس للاتحاد منذ العام 1974. وبذلك، ضم الأمير السعودي هذا المنصب الى مناصب اخرى تبوأها خلفا لآل الشيخ، ابرزها رئاسة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي.

