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ظهرت الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز التي اختمت اول من امس بمستوى متدني، ولم تشهد بوادر لمنافسين جدد او محترفين قد يخطفون الأنظار. القادسية تصدر الجولة بعد ثلاثية في مرمى التضامن في مباراة شهدت لغطاً على حالة تحكيمية طالب فيها التضامن بركلة جزاء قبل تقدم الأصفر الذي غاب عنه اكثر من لاعب بسبب الاصابة. وبشكل عام النتيجة التي منحت القادسية صدارة الدوري لا تعبر عن سير المباراة التي عاني فيها الأصفر كثيراً، وربما يكون تألق الشاب عيد الرشيدي الأمر الايجابي في تلك المباراة الى جانب المستوى الجيد الذي ظهر به لاعب التضامن مشعل الشمري.

أما الكويت حامل اللقب والذي نجح في قلب تخلفه بهدف امام كاظمة الى الفوز بنتيجة 3-1، فلم يظهر بصورة البطل المنتظر وسجل اهدافه الثلاثة بعد اخطاء من المنافس، وتكررت من لاعبيه التمريرات المقطوعة المراوغات غير المجدية، مع الاشادة بالأداء العالي للاعبه عبدالله البريكي الذي كان وراء الأهاف الثلاثة، وتوجيه انتقاد الى المهاجم يوسف ناصر الذي بالغ في الدخول القوي على المنافس رغم تقدم فريقه واستحق البطاقة الحمراء التي اشهرها بوجهه الحكم القطري خميس المري. في المقابل، كشفت المباراة عن حاجة كاظمة الى عمل كبير بعد المستوى المتدني الذي ظهر به معظم لاعبيه والحالة البدنية للمحترفين، وعلى المدرب الصربي بوريس بونياك ان يعالج السلبيات الواضحة خصوصاً في الكرات الثابتة والتي استقبل منها البرتقالي هدفين وثالث الغاه الحكم بداعي التسلل.

وربما تكون مباراة العربي مع السالمية الوحيدة التي شهدت بعض الاثارة زادها هدف التعادل للأخضر الذي جاء في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ولا شك ان تسجيل 6 اهداف مناصفة بين الفريقين يطرب الجماهير، بيد ان المستوى العام للفريقين لم يكن مرضياً خصوصاً لدى الجانب العرباوي وبالذات في الخطوط الخلفية والحارس سليمان عبدالغفور.

ما يستحق ان يذكر في تلك المباراة الأداء القتالي للوافد الجديد للعربي علي عتيق، والهدف الصاروخي للبرازيلي فرنانديز ماريون، والتميز الواضح للأردني عدي الصيفي الذي قدم مباراة كبيرة.

البداية القوية للساحل الذي تغلب على النصر بهدف دون رد ستمنحه دفعة معنوية كبيرة، خصوصاً ان مباراته المقبلة امام التضامن، بينما ستبعث الهزيمة بعض الشكوك لدى العنابي الذي كان مرشحاً للعب دور الحصان الأسود هذا الموسم.

وبالمثل، منحت النقاط الثلاثة التي جناها الشباب من الفوز على اليرموك، فريق المدرب خالد الزنكي اريحية كبيرة خصوصاً انها امام منافس متوقع على صراع الهروب من القاع.

الهدافون • هدفان: ابراهيم غاي (الشباب)

• هدف واحد: فرنانديز ماريون، تشافي توريس، حسين الموسوي (العربي)، اليكس ليما، عدي الصيفي، نايف زويد (السالمية)، عيد الرشيدي، غاوتشيو، احمد الظفيري (القادسية)، وسام الادريسي (اليرموك)، جون نداي (الساحل)، انطونيو فيليبي (كاظمة)، فهد الهاجري، يوسف ناصر، فيصل زايد (الكويت).