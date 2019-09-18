محلية

أعرب نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الساحل يوسف الفضلي عن سعادته بالفوز الأول الذي حققه الفريق على النصر 1-0 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. وأكد الفضلي ان تحقيق الفوز في المباراة الأولى لفريق صاعد الموسم الماضي من الدرجة الأولى يعتبر بداية جيدة جداً، خصوصاً ان الفريق يضم العديد من العناصر الشابة التي تحتاج للمزيد من الخبرة. وأضاف ان الساحل يعتمد بشكل كبير على لاعبيه الشباب ولم يتعاقد مع لاعبين محليين من بقية الفرق، مؤكداً ان الرهان سيكون على ابناء النادي الذي نجحوا في مهمتهم الأولى امام النصر اوا من امس.

وأشار الفضلي الى ان اداء الفريق لم يكن مرضياً لكن الأهم في بطولات الدوري هو حصد النقاط بغض النظر عن المستوى، موضحاً: «لأنها المباراة الأولى والفريق لم ينسجم بشكل كامل، فالنتيجة تعبتر ممتازة لأننا حققنا الأهم». وذكر ان اللاعبون سيستعدون للمباراة امام التضامن في الجولة الثانية، مضيفاً ان الفريق يتطلع لتمواصلة الانتصارات خصوصاً ان الجولات المقبلة ستشهد مواجهة القادسية ثم العربي فالكويت، وهي مباريات صعبة جداً.

