محلية

تنطلق اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى باقامة مباراتين تجمع الأولى الجهراء مع خيطان على ستاد مبارك العيار، ويلتقي في الثانية الفحيحيل مع الصليبخات على ستاد نايف الدبوس، بينما يرتاح برقان هذه الجولة. وتتنافس الفرق الخمسة على مقعدين من اجل الصعود الى الدرجة الممتاز، الأمر الذي يشعل الصراع بينهم جميعاً خصوصاً ان الفرص تبدو متساوية لدى الجميع، مع افضلية بسيط للهابطين الجهراء والفحيحيل. في اللقاء الأول، يتطلع الجهراء الى تحقيق بداية جيدة تحت قيادة مدربه الوطني محمد المشعان، مع محترفيه الكاميروني ارون امبيبي ومواطنه روجيه والأسترالي ديمبلي والتنزاني آدم سالمبا.

ويستضيف الجهراء اليوم فريق خيطان الذي يقوده الاسباني خوسيه كامبيو بلاعبيه الشباب الذين دعمتهم بالمحترفين: الايطالي نيكولاس والبرازيلي اوتافيو سيلفا والغانيين كوفي ونيكولاس كوفي، والمالي سامبا تونكارا. وفي اللقاء الثاني، يحل الصليبخات ضيفاً على الفحيحيل في مباراة يطمح فيها كلا الفريقين الى انطلاقة قوية، فالفحيحيل اسند مهمة تدريب الفريق الى المحلي ظاره العدواني القادم من النصر والذي جلب معه المحترف الغاني ايريك ابوكو، بالاضافة الى تجديد عقد محترفه الأردني منذر ابو عمارة، والتعاقد مع السوري عبدالله الشامي والنيجيري بوبي كليمنت والتونسي شادي الهمامي. ومن المتوقع ان يواجه الفحيحيل صعوبة امام الصليبخات الذي يدربه الوطني انور يعقوب الذي طور من اداء الفريق في نهاية الموسم الماضي ونافس على الصعود حتى الجولات الأخيرة. ويضم الفريق المحترفين العاجيين ايمانويل تيموكو وعيسى تراوري ولاسي فؤاد بالاضافة الى السوري محمد العنز.

