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تعثر الأزرق امام نظيره النيبالي واكتفى بالتعادل معه 1-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين اول من امس على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات كأس آسيا 2020 للناشئين (تحت 16 عاماً).

وتقدم منتخب نيبال عبر هدف ديبيش بيستا في الدقيقة 74، قبل ان يدرك الأزرق التعادل عن طريق عبدالوهاب الهندي (90+5 من ركلة جزاء).

ورغم التعادل انفرد الأزرق في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لكل من طاجيكستان والأردن ونقطة لنيبال ولا شيء لسريلانكا.

وسيصطدم الأزرق بنظيره الطاجيكي في 05:00 مساء اليوم في مواجهة صعبة جداً للمنتخب الذي يحتاج للفوز فيها حتى يواصل الطريق نحو النهائيات، فالفريق الطاجيكي وصيف بطل النسخة الماضية (اليابان) تغلب اول من امس على سريلانكا 8-0 على ذات الملعب وهو ابرز المرشحين للتأهل عن هذه المجموعة فيما سينافسه بقوة على التأهل المنتخب الأردني المضيف الذي استهل البطولة بفوز عريض على نيبال وبنتيجة 7-0.

