الأزمنة و الأمكنة

تحدّث كنيبهاوزن -وهو ممثل قديم لهولندا في الخليج، كان له دور في ترتيب العلاقات الهولندية مع المنطقة إلى أن حلت بريطانيا محل هولندا- عن القرين (الكويت) في تقرير كتبه في اليوم الرابع والعشرين من شهر يناير لسنة 1753م فقال: «تقع جزيرة خرج (الفارسية، وهي مقر كاتب التقرير) على بعد اثني عشر ميلاً من القرين على الساحل العربي، حيث تخرج من القرين القوافل الكبيرة، ومنها يمكن الذهاب إلى حلب. وتبعد هذه البلاد عشرين ميلاً عن القطيف والبحرين، حيث توجد مراكز صيد اللؤلؤ الكبرى».

وكان هذا الرجل ممثلاً لإحدى الشركات الهولندية الكبرى، ومركز عمله في جزيرة خرج. وفي تقريره هذا إشارة إلى كثير من الأمور المتعلقة بالمنطقة بما في ذلك القرين أو الكويت.

وقد أمضى في عمله ذاك فترة هي ما بين سنة 1750م و1759م، وهناك تفصيلات كثيرة تخص مجرى حياته أوردها ب. ج. سلوت في كتابه «نشأة الكويت»، وقد أورد مؤلف هذا الكتاب ترجمة لجزء من وثيقة وضع صورتها، وهذا الجزء وإن كانت لنا تعليقات كثيرة عليه، فإنه مهم للغاية. يقول: «... بعد مغادرة نهر الفرات، والسير على طوال الساحل تقابل المرء جزيرة فيلجه الصغيرة (فيلكا)، وفي مقابلها على الشاطئ: القرين (الكويت)، وكلتاهما مأهولتان بقبيلة عربية... هي العتوب. وقد كانوا -فيما سبق- يعتمدون شكلاً على شيخ الصحراء، وكانوا يدفعون له ضريبة صغيرة جداً. ولهم حوالي ثلاثمائة سفينة لكن كلها -تقريباً- صغيرة، إذ يستخدمونها -فقط- في الغوص من أجل اللؤلؤ، وفي خلال الرياح الموسمية يكون الغوص من أجل اللؤلؤ وصيد السمك مهمتهم الوحيدة، ويبلغون أربعة آلاف رجل مسلَّحين بالسيوف والدروع والرماح، وليس لديهم أي أسلحة نارية تقريباً، وليس بمقدورهم أن يستعملوها».

كان ذلك ضمن تقرير كتبه كنيبهاوزن مع نائبه يان فان در هولست في سنة 1756م وكان ذلك في عهد الشيخ صباح بن جابر المسمَّى في كتب التاريخ الكويتي صباح الأول.

وما ورد في الفقرة الثانية التي نقلناها عن كتاب: «نشأة الكويت» الذي ألَّفه سلوت ونشره باللغتين العربية والإنجليزية مركز البحوث والدراسات الكويتية. لنا عليه تعليق، وهذه هي بعض الملاحظات التي نود إيرادها حول النص المتقدم:

- يتناول التقرير حديثاً عن القرين أو الكويت في وقت متقدم إذ من المعروف أن الشيخ صباح بن جابر قد توفي في سنة 1776م، ومن الممكن أن يكون ما ورد عن السلاح المتوافر في أيدي سكان الكويت في ذلك الوقت صحيحاً. كما أنه من الممكن أن يصدق على قول كاتب التقرير ما جاء في هامش الكتاب حين قال: «تتعارض أقوال كنيبهاوزن مع ما ورد في وثيقة عثمانية صادرة في سنة 1701م تتحدث عن قوة العتوب، وقد يكون كاتب هذه الوثيقة وهو والي البصرة قد بالغ في ذكر قوة العتوب، أو أن كنيبهاوزن أراد أن يظهر العرب بأضعف مما كانوا عليه حقاً، بسبب بواعثه السياسية».

- ثم يتحدث عن الطريق من الشمال إلى الجنوب فيذكر جزيرة فيلكا والقرين (الكويت) ثم يذكر أنهما مأهولتان بقبيلة عربية هي العتوب، وقد توهم أن اسم العتوب يطلق على قبيلة والواقع أنهم فرع من قبيلة كبيرة هي قبيلة عنزة، والعتوب الذين كانوا في الكويت - وقتذاك - الصباح والخليفة والجلاهمة.

- أشار فيما بعد إلى أنهم كانوا - فيما سبق - يعتمدون، شكلاً، على شيخ الصحراء، وفي الهامش قال سلوت إن هذا هو الاسم المعتاد في المصادر الهولندية للإشارة إلى شيخ بني خالد في الأحساء. وليس هناك من دليل قاطع على هذا الاعتماد فمن المعروف أن الكويتيين الذين سكنوا البلاد من العتوب وممن قبلهم قد جاءوا مباشرة دون اعتماد على أحد.

- وقال: وكانوا يدفعون لشيخ الصحراء ضريبة صغيرة جداً، وهذا ما ليس عليه دليل ولا سبب له إلا أن يكون قد فرض مثل هذه الضريبة الصغيرة على الذين يغوصون من أهل هذه البلاد في المنطقة التي تخضع لنفوذه قرب الأحساء، وهذا أمر آخر لا علاقة له بما قد يفهم من عبارة كنيبهاوزن.

- يضيف إلى ذلك أن لهم ثلاثمائة سفينة كلها صغيرة، تستعمل للغوص على اللؤلؤ وصيد السمك، وبها أربعة آلاف رجل تحت السلاح ولكنه سلاح غير ناري.

ومن المعروف أن السنوات التي لحقت فترة حكم الشيخ صباح بن جابر للكويت قد شهدت تحولاً جذرياً مهماً في عدة مسائل منها ما يتعلق بزيادة عدد السكان، وتنوع النشاط التجاري البحري والصحراوي، بالإضافة إلى أمور أخرى مهمة منها تثبيت أركان الحكم، ونمو الرقعة المسكونة من البلاد ومن ذلك انتقال العاصمة من القرين إلى الموقع القريب من قصر السيف الذي بني فيما بعد. وقد نشأت في المنطقة الجديدة التي أطلق عليها اسم الكويت مساجد وأسواق ومراكز بناء السفن الشراعية وغير ذلك.

ولم يكن ما ذكرناه هو كل ما ورد عن الكويت (القرين) على لسان أو قلم كنيبهاوزن، ولكنه أشار إلى موضوع آخر مهم له دلالة على العلاقات التي تربطه بهذه البلاد، وعلى النشاط التي كان حكامها يمارسونه، وعلى الأخص في سنة 1758م، ففي هذه السنة:

«تم نزول ثمانية رجال إنجليز قرب الحصن الهولندي الكائن في جزيرة خرج، وأرادوا أن يُكملوا رحلتهم إلى حلب، وكان من بين هؤلاء إدوارد آيفز الذي ألف كتاباً عن رحلاته، وقابلوا كنيبهاوزن الذي نصح ضيوفه عندما علم بخططهم، بأن يتجنبوا الطريق المؤدي إلى حلب من البصرة، بل قدم لهم الاقتراح البديل وهو أن يلتحقوا بقافلة تمر بالقرين باتجاه حلب. وأخبرهم بأنه يعرف شيخ ذلك المكان الذي كان مديناً له، وأرسل قارباً هولندياً إلى القرين لنقل الشيخ إلى خرج للتفاوض معه حول هذه الرحلة، ولكن المفاوضات لم تنجح وسافر الإنجليز وفق مخططهم السابق عن طريق البصرة إلى حلب».

وقد وردت الإشارة هنا إلى أن قوافل تتشكل من أعداد كبيرة من الجمال، كانت الكويت تقوم بتسييرها إلى حلب شمالاً، وكانت إحدى هذه القوافل تضم خمسة آلاف جمل يقودها ألف شخص.

أما قول كنيبهاوزن أنه يعرف الشيخ، فهذا لا شيء فيه، ولكنه -أي الشيخ- ليس مديناً له بشيء.

وأما القول بأن الشيخ سوف يذهب إلى خرج للتفاوض فهذا أمر لا يعقل. إذ ربما كان المقصود هو إرسال مندوب يمثل القافلة التي سوف تمر بالكويت في طريقها إلى الشمال.

وعلى كل حال، فإن المفاوضات حول نقل أولئك الرجال إلى حلب بوساطة الجمال لم تنجح، ولكنها دلتنا بموجب الحكاية الواردة بهذا الشأن على نشاط من الأنشطة الكويتية القديمة والمهمة في الوقت نفسه، ومنها عرفنا أن أبناء الكويت الأوائل لم يتركوا مجالاً إلا وطرقوه في سبيل كسب العيش وتنمية المجتمع الذي بنوه بأيديهم، سواء أكان ذلك عن طريق استغلال البحر أم الصحراء، ومن كليهما حصلت البلاد على الطاقات التي امتدت بسببها إلى المستقبل الحافل، على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بالناس في ذلك الوقت.

وفيما يتعلق بالكويت وتركيا: فقد كانت أطماع الدولة العثمانية بالكويت كثيرة لا تنتهي، ولم تكن الكويت في يوم ما جزءاً ملحقة بتركيا، ولم تكن إحدى الولايات التركية أسوة بالولايات الأخرى. ومنذ القدم فإن الخرائط التي وردت وصورت الكويت وما حولها كانت تضع خطاً فاصلاً بين بلادنا والدولة العثمانية. ولم يكن للجيش العثماني موضع قدم في الكويت إلا في حالة وحيدة كانت في أواخر أيام تلك الدولة، ولم تمض مدة طويلة حتى انتهت الدولة وانتهى احتلالها، وقد كان لنا حديث عن هذا الاحتلال الذي لم يعره الشيخ مبارك الصباح بالاً، ولم يطلب إزالته على الرغم من أن من حقه بموجب الاتفاق الكويتي - البريطاني أن يطلب من بريطانيا المبادرة إلى إزالة العدوان ويكفي أن نعلم أن ما ورد على لسانه بهذا الخصوص إنما يدل على الاستهانة بهذه المجموعة البائسة التي أرسلتها الدولة العثمانية إلى منطقة قريبة من منطقة الصبية الكويتية. وكان الكويتيون الذين لهم أعمال مجاورة يمنُّون عليهم بالشراب والطعام وإلا هلكوا جوعاً، وكان العثمانيون قد وضعوا عدداً ضئيلاً من جنودهم هناك من أجل اكتساب سبب من الأسباب التي يضغطون بها على الشيخ مبارك باعتباره مُبرراً من المبررات التي تستند عليها هذه الدولة ضد الكويت وضد الشيخ في وقت واحد. ولم يكن هذا العمل متمشياً مع الأعراف، ولا القوانين الدولية، وقد قوبل بالشجب الشديد من الشيخ مبارك ومن البريطانيين. ولم يتمكن العثمانيون من الإمساك بهذا الموقع عندما قامت الحرب العالمية الأولى، إذ سرعان ما انسحبُوا، ولاحقهم الشيخ مبارك شمالاً.

واستمر الشيخ مبارك منذ تولى حكم الكويت في سنة 1896م حتى سنة 1915م وهو يجابه العداء التركي والطمع الذي يثيره هذا العداء.

وتنوّعت طرق الأتراك في معاداته حتى لقد لجأ المسؤولون منهم إلى اتخاذ إجراءات غير أخلاقية وغير ملائمة ليس ضد الكويت فقط، بل ضد الشيخ مبارك شخصياً، ومن أتفه الأمور التي جرت على أيدي هؤلاء أنهم فتحوا أسداد المياه على أرضه الزراعية في جنوبي العراق، وأتلفوا زراعاته، وهذا أمر لا يقوم به عاقل، ولا يُمْكِنُ أن تتخذه دولة كبيرة مثل الدولة العثمانية التي طالما ساعدها مبارك، وأمدها بكثير من الدعم، وكان يتمنى أن يقابل كل ذلك بالامتنان وحفظ الود، وعدم اللجوء إلى العدوان.

تسلم الشيخ مبارك الصباح أمانة حكم الكويت بعد عدد طويل من السِّنين منذ تمت نشأة هذه البلاد واستقر بها أهلها، وهو يعرف كل ما مر من تاريخها، وما عمله قادتها وأهلها منذ البداية حتى عهده، ولذلك فإنه أبى أن ينفرد في شيء يخص وطنه، ويؤثر على المسيرة التي سارها أسلافه، ولم يكن يرى أن من حقه أن يتنازل عن شيء -مهما كان صغيراً- من حقوق وطنه ومواطنيه، ولقد كان حريصاً على سلامة البلاد وأمنها، وكان حريصاً -أيضاً- على أمن المواطنين، حافظاً لحقوقهم.

وكما ذكرنا فإنه قدم الكثير للدولة العثمانية باعتبارها دولة إسلامية كبرى، ولكنه لم يكن مستعداً لتسليم الكويت إليها. وفي مقابل ما قدم فإننا وجدنا الدولة العثمانية تتخذ ضده مواقف أقل ما يقال عنها إنها عدوانية، ولقد كانت هذه المواقف متعددة، ولكننا نشير إلى موقف واحد منها -فقط- لأنه كان ذروة ما قامت به الدولة العثمانية ضد الكويت وأميرها الشيخ مبارك اصباح، وهذا الموقف هو المتمثل في المهمة التي قام بها المركب الحربي التركي (زحَّاف)، الذي حمل تهديداً إلى الشيخ مع تقديم خيارات ثلاثة له أن يختار واحداً منها:

1- السفر إلى العاصمة التركية، حيث يعيش هناك، ويكون عضواً في مجلس شورى الدولة.

2- السفر إلى أي بلد يشاء مع قيام الحكومة العثمانية بكافة ما يحتاج إليه.

3- أو استخدام القوة ضده.

وقد حاول الشيخ مبارك أن ينهي هذا الأمر بالحسنى، ولكنه لم يستطع مما جعله يُعْلِنُ اتفاقه مع بريطانيا الذي كان حتى ذلك الوقت سرياً.

لم يكن هذا هو كل شيء يدل على حرص الشيخ على استقلال البلاد، ولم يكن اتفاقه مع بريطانيا ماساً بهذا الاستقلال بدليل المواقف الاستقلالية الكثيرة التي كان يقفها على الرغم من ارتباطه بالاتفاق التعاقدي مع هذه الدولة، وقد استفادت الكويت كثيراً من موقف الشيخ مبارك وامتدت الفائدة إلى سنة 1961م، حين هدد استقلالها حاكم العراق في ذلك الوقت عبد الكريم قاسم، فكان الاتفاق الكويتي البريطاني الذي عقد في سنة 1899م هو الذي دفع ببريطانيا إلى تلبية دعوة الكويت لمواجهة ذلك الموقف الذي كان حرجاً وقتذاك.

هذا ولو أردنا الاسترسال في الحديث عن هذا الأمر لوجدنا كثيراً مما يقال، ولكن ما قدمناه هنا يكفي للدلالة على ما نريد.

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موضوعنا هو: الكويت وعلاقاتها القديمة

وليس في هذا العنوان غرابة، إذ من المفروض أن يحتوي ما تحته على معلومات تتضح فيها صورة مسيرة الكويت إلى التقدم من واقع حرصها وحرص حكامها وأهلها على روح الاستقلال.

نشأت الكويت حرة مستقلة منذ اجتمع سكانها الأوائل في هذه البقعة من الأرض، ومنذ عاشوا يُظِلُّهُمْ الحاكم الذي اختاروه -آنذاك- بظله، ويستمر حكم البلاد في نسله إلى يومنا هذا وفق نظام اتخذ فيما بعد صورة القانون الذي ليس لأحد منه مفر، وليس بالإمكان تجاوزه.

ومن الجدير بنا أن نشير إلى الفترة التي سبقت سنة 1718م رجوعاً إلى سنة التأسيس وهي سنة 1613م، وسوف نلاحظ صعوبة الحصول على معلومات شافية وكافية تتعلق بنمو الكويت في هذا الزمن الذي ذكرناه، ولقد كنا أشرنا إلى هذه الفجوة في كتابنا «الكويت تواجه الاطماع» ص 40، ونرجو أن يكون فيما أوردناه هناك ما يدل على طبيعة هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت.

أرض الكويت التي تحدها الحدود المرسومة لها في الخرائط، والمعتمدة رسمياً من الأمم المتحدة، هي قطعة من جزيرة العرب أتاها أهلنا الأولون منتقلين من شتى جوانب الجزيرة وسكنوها منذ سنة 1613م، حتى إذا صارت سنة 1770م، وجاءت إليها الهجرة الكبيرة من جماعات يطلق عليهم العتوب وهم الصباح والخليفة والجلاهمة وكثر عدد سكان البلاد، وقويت شوكتهم، وتفتحت أمام الجميع أبواب العمل وميادين الرزق. فكان لا بد من التفكير في الوضع الذي لم يكن له ضابط من نظام يستند إليه. وأدى هذا إلى التفكير في ضرورة أن يكون لهذا الموقع الذي صار بلداً سريع النمو حاكمٌ يتولى الإشراف على كافة شؤون البلاد. ويرعى الأهالي ويحكم في تصرفاتهم المختلفة. ويدافع عن البلاد بمن معه من الرجال الذين صاروا تحت إمرته في كل ما يأمرهم به، ويخضعون لحكمه، بحيث صار كبيرهم وصغيرهم لا يأبى أن ينفذ عليه ما يريده الحاكم من توجيه أو حكم مهما كان.

ومما يُذكر أن نظام الحاكم كان معمولا به منذ سنة 1613م، ولكنه أخذ صفة نهائية بعد ذلك.

إذن فمنذ ذلك الوقت، بدأت صورة دولة الكويت تظهر، وبدأ السماع بها في كل مكان، ونمت تجارتها فخاض أهلها البحار، وعبروا الصحاري وكان كل ذلك طلباً للرزق، ولقد كان عملهم التجاري براً وبحراً من أَهَمِّ ما رفع ذكرهم بين دول الجوار وجعل لهم صيتاً معروفاً واضحاً، وكان سبب ذلك أنهم جعلوا من بلادهم سوقاً تُجلبُ إليها أنواع البضائع من الهند ومن أفريقيا، وأتاحت سفنهم الفرصة لسكان المنطقة من المحتاجين إلى العمل فقدموا للانخراط في سلك البحارة من الكويتيين الذين رحبوا بهم وتعاملوا معهم بصفتهم أصدقاء وإخواناً يعملون في مجال واحد فيه خير المنطقة كلها. ولم ينقص على أهل الكويت - آنذاك - أمر من أمور المعيشة التي يحتاجون إليها، فقد كان رزقهم - بحمد الله - جارياً وكانت حياتهم ميسَّرة. وذلك وفق ما أشرنا إليه.

ولقد لفت نظام الحكم في الكويت من حيث اختيار الحاكم، ومن حيث تشاوره مع الأهالي في كل ما يَعِنُّ للبلاد من أمور أنظار المؤرخين والجغرافيين الأجانب. وهذه خريطة نشرها الكسندر جونستون (1803م- 1871م) ضمن الأطلس الكبير الذي صدر له في أدنبرة بالمملكة المتحدة سنة 1874م، وكان من أبرز العاملين في هذا المجال، وقد وصف ا لخريطة وصفاً شاملاً ودقيقاً الدكتور عبدالله يوسف الغنيم في كتابه: «الكويت... قراءة في الخرائط التاريخية»، وكان قد ذكر أنها خريطة نادرة، وشرح ذلك بقوله: «ويأتي جانب النُّدرة في هذه الخريطة أنها من أوائل الخرائط التي ظهرت في القرن التاسع عشر، والتي تحمل اسم «مدينة الكويت» بدلاً من (القرين)، كما أن الدولة تحمل اسم «جمهورية الكويت» وهذا يُرَجِّحُ علم واضع الخريطة بنظام الحكم في الكويت، وربما توصل إلى ذلك بأن سأل الناس في هذه المنطقة عن كيفية تعيين الحاكم، فقالوا بأننا الذين اتفقنا عليه، ثم سأل عن أسلوب الحكم، فعرف أنه شورى بينهم، فسماها: «جمهورية الكويت».

وعلّق الدكتور عبد الله يوسف الغنيم على ما سبق بأن قال: «ومن الملفت للنظر، والذي يؤكد تميُّز شخصية الكويت واستقلالها، أنها الكيان السياسي الوحيد المحدَّد بحدود واضحة في الجزيرة العربية كُلها، كما إنها مُيِّزت بلون خاص يختلف عن ألوان الكيانات السياسية المجاورة وخصوصاً: تركية».

فإذا وضعنا هذه الصفات الواردة في شكل الخريطة إلى جانب الحديث عن نظام الحكم من حيث اختيار الحاكم والالتزام بالشورى وجدنا مدى انطباق روح الاستقلالية في هذا الوطن.

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وقبل أن نتحدث عن مظاهر الروح الاستقلالية التي سارت في الكويت منذ نشأتها فإننا نستعرض بعض الأمور التي لا بدَّ من ذكرها:

- مما صار في حكم المقرر أن نشأة الكويت الأولى كانت في سنة 1613م، وإن لم يكن لدينا بيان جليُّ عن أحوالها في ذلك الوقت، لأن مؤرخينا الأوائل لم يهتموا بذلك.

- بدأت الفترة المعروفة من تاريخ هذا الوطن في سنة 1718م، حين تولى الحكم الشيخ صباح بن جابر، الذي صار معروفاً باسم: صباح الأول. وهو الذي ذكر التاريخ أن أهل البلاد قد اختاروه من بينهم ليكون حاكماً عليهم، كما ورد أنه لم يقبل بتولي الحكم إلا بعد أن اشترط عليهم أن يجري أمره على الكبير والصغير دون تفرقة. ولقد بايعوه على ذلك، وسار أمر الكويت منذ هذه الفترة في طريق مرسوم وصارت تَحْظى برعاية حكام مخلصين لها أوفياء بعهودهم والتزاماتهم والأهالي - بدورهم - كانوا ملتزمين بما عاهدوا حكامهم عليه.

- استمر حكم الشيخ صباح بن جابر إلى حين وفاته في سنة 1776م، وفي هذه السنة تولى الحكم من بعده ابنه الشيخ عبد الله بن صباح الذي استمر في الحكم إلى حين وفاته في سنة 1814مم.

- واصل عبد الله مسيرة والده، وسار بالناس سيرة حسنة واهتم بتنمية تجارة البلاد، حتى امتد نشاط تجارة الكويت إلى الهند والملبار -وهو موضع في الهند على ساحل البحر العربي في آخر امتداد للهند إلى الجنوب- تقودهم إلى ذلك همتهم العالية، وسفنهم الشراعية الفاخرة التي كان أبناء الكويت يصنعونها بأيديهم.

- ساعدت بعض الظروف المحيطة على تنمية التجارة الكويتية وزادت من نشاط التجار الكويتيين.

- مد الشيخ علاقاته مع شركة الهند الشرقية الإنجليزية، التي كانت نشطة في ذلك الوقت، وكانت أعمالها تمتد من الهند إلى بلدان الخليج.

- وكانت علاقاته الطيبة مع مجاوريه سبباً في فتح طريق تجاري بري، يحمل الأثقال المختلفة من البضائع -براً- إلى حلب مروراً ببغداد.

- في عهد الشيخ عبدالله بن صباح تمكَّنت الروح الوطنية، ونمت الرغبة في الحرص على استقلال الكويت وحمايتها من كل طامع بها. وفي هذا الشأن جرى ما يلي:

من خلال فترة حكم هذا الشيخ، كانت قبيلة بني كعب التي تسكن في المنطقة التي يطلق عليها اسم: عَرَبِْستَان، أو: الأحواز، وتنطق هنا (الأهواز)، وقد شاهدوا نمو الكويت، وارتفاع نجمها، وقوة تجارتها، فطمعوا بها، وعزموا على الاستيلاء عليها.

وقد أعد هؤلاء عدتهم، ورتبوا أسطولاً قوياً يضم عدداً من السفن كبيرة الحجم، وملأوها بالرجال والسلاح، وأقبلوا لكي يحققوا ما يريدون. وقد تنبه أهل الكويت إلى تحرك بني كعب، فقام الشيخ عبدالله بن صباح ينادي شعبه طالباً منهم النهوض للدفاع عن الوطن الذي لم يكن قد خضع منذ تأسس إلى محاولة مثل هذه المحاولة. وقد عَلَّلَ المهاجمون قيامهم بهذا الهجوم بما حدث من الشيخ حين رفض أن يزوِّج ابنته مريم من واحد منهم، وهذا بالطبع سبب لم يكن كافياً لاكتساح وطن والاستيلاء عليه.

استعد أهل الكويت وخرجوا بسفنهم إلى الموضع المتوقع للمعركة، وكان في (الرقة) القريبة من جزيرة فيلكا غرباً عنها، وكانت سفن الأعداء كبيرة الحجم، وسفن أبناء الكويت صغيرة الحجم، ولم تكن طبيعة الموضع بسبب عدم عمق المياه فيه ملائمة للسفن الكبيرة، لذا فقد سعى الكويتيون إلى استدراج أعدائهم إلى أن وقعوا في فخ المياه الضحلة، فلم يستطيعوا التحرك بسفنهم ذات اليمين ولا ذات اليسار، وهنا انقض عليها الكويتيون وقتلوا عدداً كبيراً، فكان لهم النصر، وهرب باقي المهاجمين من حيث أتوا، وغنم أبناء الكويت غنائم كثيرة أهمها الأسلحة، وقد تم عرض هذه الأسلحة على الشاطئ، لمدة أسبوع احتفالاً بالنصر، وحتى يطلع الأهالي على الإنجاز الذي قام به مقاتلوهم، ومن الجدير بالذكر أنّ بعض المدافع قد بقي في مكانه سنوات طويلة بعد ذلك رمزاً لعزم أبناء البلاد على حمايتها ودوام استقلالها.

وحسبنا هذه المعركة دليلاً على النزعة الاستقلالية التي كانت سائدة بين أبناء الكويت منذ ذلك الزمن المتقدم، كما هي - في الوقت نفسه - تحمل معنى حب الوطن والحرص على حفظه وصيانته من كل معتدٍ أثيم.

وهنا أمر ينبغي أن نشير إليه لأن فيه دلالة على ما نريد أن نؤكده فيما يتعلق بالروح الكويتية الاستقلالية وذلك هو ما يدلنا عليه التقرير الذي كتبه الكاتب جورج بروكس في سنة 1856م الذي زار الكويت في ذلك الوقت وهو زمن حكم الشيخ جابر بن عبد الله للبلاد (1814م - 1859م) وكان الكابتن بروكس يعمل لدى البحرية الهندية البريطانية في الوقت الذي كانت بريطانيا تحكم فيه الهند. وقد كلفته قيادته بالقيام بجولة بالمنطقة تشمل الكويت والمناطق المحيطة بها، وذلك في سنة 1856م وقد قام بهذه المهمة وسجل مشاهداته خلالها تسجيلاً دقيقاً، ثم ألف كتاباً عنوانه «مذكرات حول الملاحة في الخليج وبلاد فارس»، أورد فيه ملاحظات قصيرة وعديدة عن الناس في هذه المنطقة وعن أخلاقهم وعاداتهم ودياناتهم وتجارتهم ومصادر ثرواتهم، ذاكراً أصول السكان الذين يعيشون على سواحل الخليج وفي جزره المختلفة، وقد طبعت هذه الملاحظات القيِّمة ضمن كتاب اسمه «مختارات بومباي» وجاء في الجزء الرابع والعشرين منه عندما نشر في سنة 1856م:

قام الكابتن جورج بروكس بِرِحْلَتِهِ الطويلة التي أشرنا إليها، ومرَّ بالمواني الذي كلفه رؤساؤه بالمرور عليها ونقل ملاحظاته عنها. وقد كان الأمر صعباً بالنسبة لهذا الرجل نظراً إلى أن المنطقة غريبة عليه، وأنها متعددة الأجناس والطبائع، متنوعة الظروف الاجتماعية والتاريخية والجغرافية، وقد اضطر من أجل القيام بمهمته إلى زيارة رؤساء الأماكن التي مرَّ بها، وإلى لقاء عدد من كبار السن الذين لديهم إلمام بتاريخ المنطقة وطرق الحياة فيها، وكان يرى أن ما قاله هؤلاء عن السكان لا بد وأن يوضع في الاعتبار لما له من قيمة معنوية، لذا فقد حرص على تضمين تقريره شيئاً من المعلومات التي استقاها بهذه الطريقة.

لم يفت الكابتن بروكس أن يقارن الأحوال التي شاهدها في أي بلد زاره بالأحوال التي لقيها في بلدان أخرى، وعلى سبيل المثال فإنه تحدث عن التجارة في البحرين وقارنها بتجارة الكويت. فقال أن سكان البحرين يُقَدَّرون بحوالي ستة آلاف نسمة يعمل نصفهم - تقريباً - في مهنة صيد اللؤلؤ، أما الكويت فإنه حين تحدث عن تجارتها بدأ بالحديث عن البلاد بصورة عامة، فقال عنها: «إنها بلد مهمة، وتلعب دوراً في التجارة الدولية بسبب موقعها، وتتاجر مع نجد، وتُمدُّها بالقمح والقهوة والمنتجات الهندية. وهي مهتمة بالنقل البحري، ولذا فإن تجارها يمتلكون خمسة عشر سفينة كبيرة من نوع البغلة والداو، كما يمتلكون أنواعاً أخرى من السفن أصغر حجماً»، ثم يقول: «وتستورد الكويت أنواعاً كثيرة من البضائع مثل الملابس والأقمشة، والأرز، والسكر، والخشب والقطن».

وذكر أنها كانت في وقت زيارته لها تستورد البن من اليمن، ولم تكن بعد قد حصلت عليه من مصادر أخرى، وكانت تستورد الدخان والفواكه المجففة من إيران، وكانت -أيضاً- تستورد البلح والقمح من البصرة، عندما كانت البصرة بلداً زراعياً منتجاً، وتستورد السمك من البحرين إضافة إلى الصيد المحلي منه.

وعندما تحدث بروكس عن صادرات الكويت ذكر أن من أهمها الحصان العربي الذي يحصل عليه التجار من البادية فيقومون بتصديره إلى الهند، وقد كانت تجارة الخيل في ذلك الوقت رائجة ومربحة.

وأخيراً قدر هذا الرجل واردات الكويت بما يساوي خمسمائة ألف دولار، وصادراتها بأقل من مائة ألف دولار.

كان إعجاب الكابتن جورج بروكس بالكويت وأعمالها ومينائها كبيراً جداً، لذا فقد حرص على تسجيل شامل لكل مشاهداته في هذا الوطن، دون أن ننسى أن ذلك كله كان في سنة 1856م.

ونستطيع أن نتوصل من واقع وصفه للسفن الكويتية في وقت زيارته، أن سفينة البوم لم تكن قد خرجت إلى الوجود بعد، فهي اختراع كويتي مهم لم يظهر إلا فيما بعد زمان زيارة بروكس للكويت.

