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احذر النوم بهذه الوضعية


تختلف وضعية النوم لدى الكثير من الأشخاص، منهم من يفضل النوم على أحد جانبيه، ومنهم من ينام على ظهره أو بطنه، إلا أن وضعيات النوم قد تعرض أجسامنا للخطر.
وضعيات النوم تختلف من شخص لآخر، إلا أن هذه الوضعيات قد يكون لها آثار جانبية على صحتنا، في هذا المجال تحدث كبير أطباء القلب في منطقة القرم جنوبي روسيا، فاليري سادفوي، عن دور هذه الوضعيات في التأثير على صحة الإنسان. وقال الطبيب إن أفضل وضعية للنوم هي على الظهر، وأخطر وضعية للنوم هي جلوسا، وأكد الطبيب أن النوم على أحد الجانبين قد يشكل خطرا على العمود الفقري.
كما أن النوم على البطن يتسبب بالضغط على المعدة. وشدد الطبيب على أن النوم بوضعية الجلوس يعتبر الأخطر لما يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على القلب، كما يسهم بزيادة الضغط على المعدة ويسبب التورم بالإضافة لإمكانية تخثر الأوردة. وأشار الطبيب إلى فوائد النوم أثناء النهار، حيث تسهم في التخفيف من إمكانية الإصابة بأمراض القلب وتمنح صاحبها شعورا بالنشاط.


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