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كسبت نجمة «يوتيوب» ليلي سينغ، الرهان وتألقت كأول امرأة تتولى تقديم برنامج حواري مسائي في واحدة من القنوات الأربع الرئيسة في الولايات المتحدة، بعد أن أطلت عبر قناة «إن بي سي».

وتعد البرامج الحوارية المسائية دعامة أساسية في التلفزيون الأميركي، منذ أكثر من نصف قرن، لكن مقدمي البرامج كانوا من الرجال البيض عموماً.

واشتهرت سينغ المولودة في كندا لوالدين هنديين من خلال قناتها «سوبروومان» على «يوتيوب»، التي أطلقتها في العام 2010، التي شاهدها ثلاثة مليارات شخص ويبلغ عدد المشتركين فيها 14.5 مليوناً. (أ. ف. ب)

