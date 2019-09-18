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هناك العديد من الأطعمة التي تدور حولها الكثير من المفاهيم الخطأ لذلك يتجنب الناس تناولها، كونها غنية بالدهون الغذائية أو الكوليسترول.

لايؤثر الكوليسترول الغذائي في نسبة كوليسترول الدم بشكل كبير بل النظام الغذائي بمجمله يلعب دورا كبيرا في ذلك.

وهناك جملة من الأطعمة التي كنا نعتقد أنها تتسبب بالسمنة أو زيادة الشحوم لكنها في الواقع عكس ذلك، بحسب دراسة طبية نشرها موقع «ايل اسبانيول» الاسباني، وهي:

اللحم المقدد: مع التطور الكبير انخفضت نسبة المواد الحافظة الداخلة في تجفيف اللحوم.

المعكرونة: تعتبر المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل خيارا ممتازا، كونها غنية بالبروتين.

البطاطا: كحال الخبز فالكثيرون يعتقدون أنها مصدر كبير للكربوهيدرات، الى أن المشكلة تتعلق بطريقة تحضيرها، ففي حال طهيت البطاطس بطريقة صحية، سواء كانت في الفرن أو مسلوقة أو مقلية، فان النتيجة مختلفة، فهي غنية بفيتامين C وB والألياف والبوتاسيوم.

الخبز: يعتبر الخبز مصدرا كبيرا للكربوهيدرات، التي تعمل على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، بسبب التحسن في الحساسية تجاه الأنسولين، والذي يقلل بدوره من خطر الاصابة بالأمراض القلبية الوعائية.

الخضراوات المعلبة: تحتوي الخضراوات المعلبة على نفس كمية الفيتامينات والمعادن التي تحتويها الخضراوات الطازجة.

الشوكولا الساخنة: لها فوائد متنوعة للصحة العامة وخاصة لصحة القلب والأوعية الدموية سواء في تلك التي تكون على هيئة ألواح أو تلك المسحوقة، وتناولها على شكل مشروب سيمنحك نفس الفوائد.

الفشار: وتحديدا الذي تم تحضيره في المنزل، تعتبر نواة الذرة غنية بالألياف وتحتوي فقط على 31 سعرة حرارية لكل وجبة.

صلصات السلطة: يجب اختيار الصلصات التي تحتوي على زيت الزيتون والمحضرة في المنزل، لأنها ستكون بسعرات حرارية أقل.

