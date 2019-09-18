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تستعد شركة التكنولوجيا العملاقة «غوغل» لإضافة ميزة جديدة يمكنها جعل عمليات البحث على الويب أكثر سهولة وبساطة.

وستضيف مرشح بحث عبر «سكرين شوت» (screenshot) إلى أحدث إصدار من تطبيقها «غوغل 10.61». وستعمل الميزة الجديدة، التي أطلق عليها اسم «لقطات الشاشة الذكية» (Smart Screenshots)، مدمجة مع «عدسة غوغل» بواسطة خيار جديد يسمى Lense، للعثور على المعلومات عبر الإنترنت فقط عن طريق مسح لقطة «سكرين شوت»/ «لقطة الشاشة». وعند تفعيلها، تعرض ميزة «لقطات الشاشة الذكية» نسخة محدثة من أدوات البحث، حيث ما يزال بإمكان المستخدمين القيام بتعديل ومشاركة وإرسال «لقطة الشاشة»، ولكن الإصدار الحديث سيدمج هذه الميزات مع «عدسة غوغل» (Lense) التي تساعد على إجراء بحث والقيام بالتعرف البصري على الأحرف (OCR) أو البحث عن عناصر مشابهة بصريا. وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين البحث في النص الذي يظهر في «لقطة الشاشة»، والأهم من ذلك، أنها ستمكن من نسخ النص الذي يظهر في الصور ولصقه ضمن ملاحظات أداة Lense، وهي تقنية التعرف على الصورة.

وبمجرد العثور على الصورة التي يبحث عنها المستخدم، ينقر فوق زر Lens لنسخ النص ولصقه بسهولة، وبدء عملية البحث.

