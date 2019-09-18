خلف عناد مشحن العنزي 74 عاماً شيع، الرجال: الدوحة، ق4، ش7، م35، ت: 99600916، النساء: الدوحة، ق3، ش2، م41

حسين علي أحمد الكندري 79 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، ت: 66342424-98994044، النساء: الرميثية، ق7، ش75، م23، ت: 98063633

صديقة غلوم محمد صفر، زوجة عيسى عبدالرضا محمد جمعة 68 عاماً شيعت، الرجال: حسينية سيد محمد، سلوى، شارع المسجد الأقصى، ت: 66432221، النساء: الرميثية، ق4، ش44، م5، ملحوظة: عزاء النساء عصراً فقط، ت: 99197578

علي أحمد محمد علي الكندري 67 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، ت: 66693391-66565060، النساء: العارضية، ق10، ش1، ج1، م111، ت: 66421774

إنا لله وإنا إليه راجعون