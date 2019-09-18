الأولى

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ظهر أمس بتوقيت الولايات المتحدة، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وذلك في مقر إقامة سموه بالولايات المتحدة الأميركية. حضر المقابلة نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.وتوجه الغانم إلى صاحب السمو بالقول خلال اللقاء: طويل العمر أوصلك احترامات وتحيات ودعوات كل أهل الكويت... في المجالس في الدواوين في الأفراح في المساجد في كل مكان... الكل يدعيلك ويحملني سلامه وتحياته ودعواته لك... عسى الله يقومك بالسلامة ويردك سالم غانم عاجلاً لا آجلاً إن شاء الله. ورد سمو الأمير بالقول: جزاكم الله خير.

