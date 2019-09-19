وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى سبستيان بنييرا رئيس جمهورية تشيلي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس محمد اشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين وقع احداهما في العاصمة كابول وآخر في اقليم باروان وأسفرا عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، معربا سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذين العملين الإرهابيين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين ومؤكدا سموه في الوقت ذاته موقف الكويت الرافض للارهاب بجميع أشكاله وصوره سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.

