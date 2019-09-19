وطن النهار

بحث وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السادسة مع رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ خافيير بيتل المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان صحافي امس الأربعاء ان الوفد برئاسة النائب الحميدي السبيعي وعضوية النائب الدكتور حمود الخضير ناقش دعم الجانب اللوكسمبورغي فيما يتعلق بإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (شنغن).

من جانبه، أبدى بيتل استعداد بلاده لدعم الكويت فيما يتعلق بإعفاء المواطنين من تأشيرة (شنغن).

وكان الوفد البرلماني قد بحث مع رئيس مجلس النواب في لوكسمبورغ فرناند اوتن اول من أمس الثلاثاء سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال البرلماني والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وقالت شبكة (الدستور) الاخبارية التابعة لمجلس الامة ان وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السادس برئاسة النائب الحميدي السبيعي التقى رئيس مجلس النواب في لوكسمبورغ وتبادلا وجهات النظر بشأن آخر المستجدات على الصعيدين الاقليمي والدولي. واوضحت (الدستور) ان المباحثات شهدت التأكيد على اهمية تبادل زيارات الوفود البرلمانية لما لها من اهمية كبرى في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين. وافادت بأن اللقاء الذي حضره عضو الوفد النائب الدكتور حمود الخضير ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في لوكسمبورغ مارك انجيل شهد تسليم دعوة رسمية الى اوتن لزيارة الكويت.

