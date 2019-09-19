وطن النهار

أعلنت جمعية الرحمة العالمية عن إنشاء مشروع إنارة المخيمات بالطاقة الشمسية في مخيمات النازحين في الشمال السوري والذي استفاد منه أكثر من 250 أسرة والذي يهدف إلى إنارة المخيم بالطاقة الشمسية والتخفيف عن الأسر المتعففة تكاليف اشتراك الكهرباء وتوفير الكهرباء لكل خيمة تكفي لتشغيل غسالة ومروحة وتلفزيون وإنارة.

وفي هذا الصدد قال رئيس مكتب سورية وتركيا في الجمعية وليد السويلم إن معاناة كبيرة كان السوريون بالمخيمات في الشمال السوري يكابدونها للحصول على الكهرباء اليوم بات بإمكانهم تجاوز هذا الكابوس.

وأضاف أن غياب الكهرباء في هذه المخيمات خلق تحديات كبيرة لقاطنيها، إذ عانوا من مشاكل كبيرة في إعداد الطعام وحفظه وغسل الملابس والاتصال بالعالم الخارجي واستذكار الأطفال لدروسهم، فضلاً عن الأخطار الأمنية التي تكثر في الظلام. وأوضح السويلم أن هناك العديد من الأسباب التي دعت جمعية الرحمة العالمية إلى القيام بهذا المشروع النوعي منها الظروف المعيشية الصعبة للأسر بالمخيمات في شمال سورية، بالإضافة إلى إمكانية تخزين الأغذية والسماح للأطفال بالقيام بواجباتهم المنزلية.

وأوضح أنَّ قوافل الرحمة الإغاثية هي مشروع نوعي قامت بإطلاقه الرحمة العالمية منذ فبراير 2012م؛ وذلك باستهداف محاور إغاثية منوعة، حيث شملت تقديم طرود غذائية، مستلزمات واحتياجات منزلية، تركيب أطراف صناعية، سداد إيجارات شقق سكنية، كفالة أيتام وأسر، أدوية ومستلزمات وحقائب طبية، ألعاب أطفال وكتباً تعليمية، مستلزمات تدفئة، ودورات للدعم النفسي، ومشروعات تنموية وقوافل طبية.

ودعا أهل الخير إلى بذل المزيد من أجل دعم الشعب السوري، مؤكداً أنَّ الحاجة ماسة لمزيد من المساعدات.

