وطن النهار

عقد وكلاء الهيئات والوزارات المعنية بالزراعة بدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط امس الأربعاء اجتماعا لبحث عدد من المحاور المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك ومنها توحيد سياسات الزراعة والثروة السمكية.

وقال رئيس وفد الكويت بالاجتماع نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية احمد الختلان لـ «كونا» ان اللقاء يهدف في المقام الأول الى توحيد سياسات وأنظمة وقوانين الدول الأعضاء وإقرار المشاريع المشتركة في مجال الزراعة والثروة السمكية. وأوضح ان الاجتماع ناقش أيضا عددا من المحاور المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ومنها الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية وإيجاد آلية موحدة لإجراءات استيراد الحيوانات الحية وآلية فرض ورفع حظر استيراد الحيوانات الحية والطيور من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية العماني احمد البكري أكد في افتتاح الاجتماع ان هناك جهودا بذلت من دول المجلس والأمانة العامة خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بمتابعة ومراجعة القرارات في مجال النظم والسياسات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية. ومن جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خليفة العبري في كلمة مماثلة إن دول المجلس خطت خطوات حثيثة في مجال التعاون الزراعي وأصبحت تنتج العديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والسمكية. وأضاف أن ذلك يأتي ادراكا منها بأهمية الأمن الغذائي للدول وتوفير الغذاء وضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك حفاظا على الصحة العامة وذلك في ظل تزايد المخاطر والأمراض المنقولة بواسطة الماء والغذاء.

