وطن النهار

قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي أن توقيع اتفاقية الشراكة بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومؤسسة «لينكد ان» العالمية تهدف الى تعزيز ودعم جائزة الكويت للتنمية المستدامة في مجالات تدريب الكوادر من الجهات المشاركة في الجائزة في اطار تعزيز التنمية البشرية

وأوضح المهدي خلال المؤتمر الصحافي الذي شهد حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومؤسسة لينكد ان العالمية ان الكويت تولي ملف التنمية المستدامة واجندة 2030 اهمية كبيرة وتحرص امانة اعلى التخطيط على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع جميع الجهات المحلية والدولية لدعم جهود تحقيق اهداف التنمية المستدامة واجندة 2030. وأكد أن الامانة قامت بتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة الخارجية والادارة المركزية للاحصاء وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص والجهات المعنية الاخرى، بالاضافة الى اعضاء من منظمات المجتمع المدني بهدف رصد ومتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة الــ 17 واصدار التقرير السنوي لدولة الكويت وفقا لهذه الأهداف، لافتا إلى ان أهداف التنمية المستدامة الـــ 17 تعتبر أهدافا أممية اتفقت عليها جميع دول العالم بما فيها الكويت التي تبذل جهودا حثيثة من أجل تنفيذ هذه الاجندة وتحقيقها من خلال مواءمات مابين الخطة الانمائية واهداف التنمية المستدامة.

وقال المهدي إنه في شهر يوليو الماضي قمنا باستعراض التقرير الطوعي الاولي لدولة الكويت في مقر الامم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جميع الشركاء الوطنيين مع الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الخارجية والادارة المركزية للاحصاء واعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الرقابية منها ديوان المحاسبة وممثلين من المنظمات الدولية مثل برنامج الامم المتحدة الانمائي والبنك الدولي.

ولفت إلى ان مبادرة جائزة الكويت للتنمية المستدامة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني يؤكد أن المسؤولية التنموية للدولة مشتركة تقع على عاتق جميع شركاء التنمية ذلك لان التحديات التنموية الحالية تتطلب نهجا جديدا في العمل يرتكز على الشراكة والتنسيق بين كافة الاطراف. بدوره، قال رئيس مجلس ادارة جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصر الله يطيب لي ان اشارك معكم ممثلا للجمعية في حضور توقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة «لينكد إن» بصفتنا الشريك الاستراتيجي مع الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في مبادرة جائزة الكويت للتنمية المستدامة تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية لنا كجمعية نفع عام حريصة على القيام بدورها التنموي جنبا الى جنب مع القطاعين العام والخاص.

وأوضح النصر الله أن توقيع هذه الاتفاقية تساهم في دعم وتعزيز أهداف جائزة الكويت للتنمية المستدامة، ما تدفع عجلة التنمية في البلاد وتحقيق رؤية 2035 كويت جديدة، مؤكدا ان مبادرة جائزة الكويت للتنمية المستدامة تهدف إلى تشجيع التميز من خلال دعم وتكريم شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المتميزة والتي تسهم بجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المشاركة في ثمان فئات تهدف الى تنفيذ اجندة 2030 الاممية للتنمية المستدامة. وشكر النصر الله الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على رعايتها مثل هذه الفعاليات التي تهدف الى دفع عجلة التنمية في البلاد والشكر كذلك لجميع الرعاة من القطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين.

