وطن النهار

أعلن مدير ادارة العلاقات العامة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حمد المطيري ان الامانة استوفت جميع شروط وضوابط مركز التواصل الحكومي المتعلقة بنشر الاخبار على المواقع الالكترونية للجهات الحكومية وكذلك ادارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. واوضح المطيري في تصريح صحافي ان الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط الدكتور خالد المهدي اولى هذا الموضوع اهمية كبيرة حيث عقد اجتماعات عدة مع ادارة العلاقات العامة وفريق الموظفين العاملين بها لبحث ومناقشة سبل استيفاء الضوابط الجديدة التي وضعها مركز التواصل الحكومي والتي حددت آلية ادارة حسابات الجهات الحكومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واشار المطيري الى ان الامانة بدأت بالفعل تنفيذ الضوابط الجديدة المتعلقة بنشر الاخبار المتعلقة بانشطتها وفعالياتها، لافتا ان من ابرز هذه الضوابط اعداد تصاميم محددة لنشر هذه الاخبار وضرورة اشتمالها على معلومات قيمة يستفيد منها المواطنون المتابعون لتلك الحسابات.

