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«الصحة» استضافت وفداً من الجمعية العالمية للثلاسيميا


استضافت وزارة الصحة وفداً من المنظمة العالمية للثلاسيميا بناء على دعوة تقدمت بها اللجنة الخاصة لدراسة مقترح المنظمة العالمية للثلاسيميا التي تم تشكيلها بناء على قرار اصدره وزير الصحة الشيخ باسل الصباح «قرار وزاري 1251 لسنة 2019» والخاص بانشاء لجنة خاصة لدراسة المقترحات المقدمة من منظمة الثلاسيميا العالمية.
وذكرت رئيس اللجنة د. نجاة روح الدين انه تم عقد اول اجتماع لها بتاريخ 10/4/2019 مضيفة انها عقدت ما يقارب 6 اجتماعات وقيامها بالتواصل مع المنظمة العالمية للثلاسيميا «TIF» لدراسة مقترحات تقدمت بها الاخيرة للمساهمة برعاية مرضى الثلاسيميا.


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