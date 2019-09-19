وطن النهار

قدمت مديرة قسم التغذية في معهد دسمان للسكري د. نيكولا جس، محاضرة علمية تحت عنوان «الكبد الدهني، وباء خفي لدى البالغين والأطفال»، حضرها العديد من المهتمين بالمجال الطبي من جميع مختلف المؤسسات والهيئات في الكويت. يذكر أن عقد هذه المحاضرات والفعاليات العلمية والطبية ينبع من رسالة معهد دسمان للسكري التي تتمثل في «مكافحة وباء السكري في الكويت من خلال أبحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج»، وايمانا من المعهد برؤيته والتي تنص على «الوصول للريادة في مجال السكري

على المستوى الإقليمي وتحقيق الاعتراف العالمي».

